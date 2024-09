La escapada de Kate Middleton para comer ‘fish & chips’ en la playa

La Familia Real Británica se encuentra apurando sus vacaciones en Escocia, cuando quedan pocos días para que se cumpla el segundo aniversario de la muerte de la Reina Isabel II. Hace unos días, los príncipes de Gales protagonizaron una salida a la cercana iglesia de Cathrie Kirk, acompañados por su hijo mayor y otros miembros de la familia, en la que se pudo ver de nuevo a Kate Middleton en público, después de varias semanas alejada de los focos. La esposa del príncipe Guillermo se encuentra concentrada en su tratamiento para el cáncer y, de momento, no se ha confirmado que vaya a hacer alguna aparición pública de manera inminente.

Sin embargo, antes de viajar a Escocia para las vacaciones familiares en Balmoral, los príncipes de Gales disfrutaron de una escapada en uno de los lugares en los que se sienten más cómodos: Norfolk. Allí se encuentra su residencia campestre, Anmer Hall, que fue un regalo de la Reina Isabel II por su enlace. La casa ha sido su refugio en algunos de los momentos más felices de su vida, pero también en los más complicados.

Kate Middleton, con sus hijos y el príncipe Guillermo. (Foto: Gtres)

Fish & Chips en la playa

Según han confirmado medios británicos, justo antes de reunirse con los reyes Carlos III y Camila en Escocia, Kate Middleton y Guilllermo aprovecharon para disfrutar de un divertido plan en familia. Los príncipes de Gales y sus tres hijos fueron vistos tomando un típico plato inglés, fish & chips, en la playa. Tal como ha trascendido, la familia compró las raciones de pescado y patatas a un vendedor local de Norfolk. En concreto, se trataba de Eric’s Fish and Chip Shop en Thornham. El propietario de una casa en la zona reveló que había visto a la familia.

«Me quedé atónito cuando llegué a Eric’s en Thornham y vi a Kate y a los niños. Hemos sido clientes habituales de Eric’s durante un tiempo, por lo que es fantástico ver que se corre la voz sobre lo maravilloso que es. ¡Ahora es oficialmente ‘apto para un miembro de la realeza’!», ha contado esta persona, que no ha dado más detalles sobre cuánto tiempo estuvieron los príncipes en el local o qué aspecto tenía Kate Middleton.

Sin embargo, esta salida es un buen indicativo del estado de la princesa de Gales, que sigue concentrada en su tratamiento para el cáncer. De hecho, por ahora no se ha dado información oficial sobre su evolución y no se espera que retome sus compromisos hasta que los médicos lo recomienden.

Carlos III y Camila, comiendo fish&chips. (Foto: Gtres)

Un plato típico

Los príncipes de Gales no son los primeros royals británicos que disfrutan de este plato tan típico de la gastronomía inglesa. La reina Camila reveló en una ocasión que el fish & chips es una de sus comidas favoritas, aunque no destaca por ser especialmente saludable: «Pescado y patatas fritas recién hechas, envueltas en papel. Ese olor. No hay nada mejor que un buen fish & chips», dijo a la revista YOU . Según The Sun , también la Reina Isabel II era aficionada a este plato y, de vez en cuando, aprovechaba para tomarlo de un restaurante local durante sus vacaciones en Escocia. La madre del rey Carlos III solía enviar a alguien de su equipo a buscarlo para luego tomarlo en el Castillo de Balmoral.