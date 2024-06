Así es la finca de Anmer Hall, el refugio de los príncipes Gales en su verano más atípico

El 22 de marzo marcó un antes y un después en la Familia Real británica. Aquel día, Kate Middleton reapareció a través de un vídeo anunciando que se encuentra en plena lucha contra el cáncer. «En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales (…)», expresó la princesa.

Desde entonces, la figura de Kate Middleton se ha blindado al máximo y son pocos los detalles los que trascienden sobre su estado de salud. Sin embargo, según expertos reales, se ha podido conocer dónde podría pasar el verano. Se relajará en unas «vacaciones memorables», han indicado.

Kate Middleton, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Su residencia de verano

Tanto los príncipes de Gales como sus tres hijos pasarán, como cada año, la temporada de verano en Anmer Hall, su lugar de confianza, según revela Closer Weekly. Y es que, el nacimiento de Charlotte supuso un antes y un después en las tradiciones de la familia, lo que provocó que el citado lugar sea uno de sus preferidos cuando quieren pasar tiempo juntos.

«El verano es cuando Kate quiere de verdad que sus hijos disfruten y puedan ser un poco más libres (…) Y este verano, más que nunca, todo va a girar en torno a los niños», han indicado desde el citado medio. Como no podía ser de otra forma, para la princesa de Gales su prioridad es que sus hijos expriman al máximo cada minuto de esta temporada estival. Además, en esta ocasión vivirán unos días de descanso atípicos después de conocerse la enfermedad de la esposa del príncipe Guillermo.

Exteriores de Anmer Hall. (Foto: Gtres)

«Cada verano, Kate intenta asegurarse de que los niños estén fuera tanto como sea posible (…) Hay directrices, por supuesto, pero Kate cree que dejarles elegir a ellos hará que las vacaciones sean más memorables», han continuado explicando.

Fachada de Anmer Hall. (Foto: Gtres)

Anmer Hall está situada en Norfolk, al este de Inglaterra. La casa de campo fue construida en el siglo XVIII y ha formado parte de Sandringham desde 1898. La propiedad fue un regalo que la reina Isabel II le hizo al príncipe Guillermo cuando se casó y tras unas largas y costosas obras, en el año 2015 pudieron comenzar a disfrutarla.

Entre las reformas que se hicieron destacan los nuevos accesos para los coches, un jardín interior, la rehabilitación de la pista de tenis, un nuevo tejado, cambios en la decoración y reubicación de la piscina. Además, la mansión cuenta con diez habitaciones.

Exteriores de Anmer Hall. (Foto: Gtres)

Dicha se construyó en torno al siglo XIX, en 1802, y destaca entre otras cosas por su fachada de ladrillo rojo y su estilo georgiano. Por otro lado, la casa tiene dos plantas, a las que se suma un ático.