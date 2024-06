Kensington desmiente los rumores que sitúan a Kate Middleton en Houston

En los últimos días, son varios los portales digitales y usuarios en redes sociales, quienes se han hecho eco de una información que situaría a la princesa de Gales, Kate Middleton, en el Centro Oncológico MD Anderson en la Universidad de Houston, en Texas. Uno de los más prestigiosos del mundo en esta especialidad. De igual modo, otra teoría apunta a que Kate permanece alojada en el hotel St. Regis de la gran metrópolis: «Estaba visitando a un amigo en el hotel St. Regis este fin de semana y me han hablado de que Kate Middleton está allí. ¿Alguien sabe más de este asunto? Creo que está allí por su tratamiento. Le deseo lo mejor a la familia», rezan algunos comentarios. Pero nada más lejos a la realidad.

Ha sido hace escasas horas cuando el Palacio de Kensington ha roto de nuevo su silencio con respecto al estado de salud de la futura reina de Inglatera, y desmentido dichos rumores. «Es totalmente falso», han sido las palabras de la institución, cuya máxima intención sería la de hacer hincapié en el hecho de que la esposa del príncipe Guillermo de Gales permanece retirada de la vida pública en Londres mientras se recupera del cáncer que anunció el pasado marzo y por el que está recibiendo un tratamiento de «quimioterapia preventiva» tras la «exitosa cirugía abdominal» del mes de enero.

El comunicado del Palacio de Kensington llega, al margen de lo anterior, apenas unos días después de que la propia Kate Middleton pidiera perdón por su ausencia, este pasado fin de semana, en el tradicional desfile Colonel’s Review del Reino Unido, que se celebra como ensayo general previo al Trooping The Colour. Una ceremonia realizada por los regimientos del Ejército británico y otros países de la Mancomunidad de Naciones, cuyo origen se remonta a los años comprendidos entre 1660 y 1685, y que está previsto que se celebre el próximo día 15 de junio.

La princesa de Gales es coronel del regimiento y hasta ahora era habitual verla, por ende, en los test del gran día. Sin embargo, y como era de esperar, Kate Middleton no apareció. La esposa del príncipe Guillermo hizo llegar una misiva a la Guardia Irlandesa con la que se disculpó por no ocupar su cargo en una cita que reúne anualmente a más de 1.000 soldados, 200 caballos y hasta 400 músicos. «Ser su coronel sigue siendo un gran honor y lamento mucho no poder recibir el saludo en la Revisión del Coronel de este año. Por favor, transmitan mis disculpas a todo el Regimiento. Espero poder representarlos a todos nuevamente pronto», expresó.

