Los detalles de la carta que Kate Middleton ha enviado a los que se han preocupado por su salud

La Corona británica no atraviesa su mejor momento. En los últimos meses, los miembros de la Familia Real de Reino Unido han tenido que hacer frente a noticias inesperadas y que en cierta forma, han cambiado su rumbo. El pasado 5 de febrero, el rey Carlos III anunció que le habían diagnosticado un cáncer y que ya había comenzado su tratamiento de quimioterapia. Una noticia que entristeció a la población británica y a la que al cabo de pocos meses, se le sumó otro terrible comunicado: el de Kate Middleton.

Tras varias semanas alejadas del foco mediático, a través de un vídeo, la princesa confesó que padecía de cáncer. Después de dejar de lado los rumores, las personas expresaron su apoyo a la esposa del príncipe William, deseándole una pronta recuperación. Ante la generosidad de personas de todas partes del mundo, el Palacio de Kensington respondió a algunos de ellos a través del correo convencional con una nota de agradecimiento.

Kate Middleton, con el príncipe Guillermo en un acto. (Foto: GTRES)

“Gracias por sus buenos deseos para Su Alteza Real la Princesa de Gales. Se aprecia mucho tu amable gesto”, han escrito en el mensaje que recibió parte de la población que mandó sus mensajes de cariño a Kate Middleton. Un mensaje que marcó un cambio en la tradición de la respuesta del equipo de la Princesa, ya que cada vez que el Palacio envía un mensaje, suele incluir una fotografía en el reverso del papel. En esta ocasión, ese espacio quedó vacío.

Las palabras de Kate Middleton anunciando su momento más complicado

«Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí, por lo cual estoy muy agradecida», comenzó diciendo en un vídeo publicado en su red social.

«En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento», continuó expresando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)



A principios de año, la atención de la sociedad tanto nacional como internacional se centró en la cirugía a la que se sometió Kate Middleton. A pesar de ello, se mantuvieron en secreto muchos detalles al respecto, lo que dio lugar a numerosas teorías sobre su estado de salud y su proceso de recuperación. Mientras algunos especulaban sobre la posibilidad de que la esposa del príncipe Guillermo estuviera enfrentando trastornos como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn u otros similares, otros mencionaban la posibilidad de un cáncer de ovarios. Sin embargo, esto quedó desmentido.

«Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho a ellos; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo y tranquilidad también».