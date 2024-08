Sale a la luz el último y frío reencuentro de los príncipes Harry y Guillermo en Reino Unido

El pasado 6 de mayo de 2023, además de ser una fecha histórica para la monarquía británica, ya que se proclamó oficialmente a Carlos III como rey tras la muerte de su madre, también se produjo una escena que no se ha repetido hasta ahora. Los príncipes Harry y Guillermo se reunieron ante las cámaras con motivo del importante acto que tenía a su progenitor como protagonista y en el que debían cumplir con el papel que les correspondía. Sin embargo, desde entonces, no han vuelto a coincidir, al menos públicamente. No obstante, según lo publicado por un tabloide inglés, esta situación acaba de cambiar, y es que los hijos del actual soberano se han reunido con motivo de la celebración del funeral de Lord Robert Fellowes, cuñado de la princesa Diana, madre de ambos.

De acuerdo con lo publicado, a pesar de que por compromisos familiares como los mencionados están obligados a reunirse, lo cierto es que parece que la distancia entre ellos no disminuye. Tanto es así que aseguran que durante el último adiós a Fellowes, en la iglesia de Santa María en Snettisham (Norfolk), no mediaron palabra, hasta el punto que los asistentes no se dieron cuenta de que estaban los dos presentes.

Los príncipes Harry y Guillermo en Reino Unido. (Foto: Gtres)

«Llegaron muy discretamente y mantuvieron la distancia. No se les vio hablar», declaraba un testigo a The Sun. Por separado, ambos se acercaron a sus primos, Laura, Alexander y Eleanor, para expresarles sus máximas condolencias. Y es que pese a que su madre falleció hace casi tres décadas, Guillermo y Harry siempre han mantenido una muy buena relación con su familia materna. Tanto es así, que incluso el esposo de Kate Middleton eligió a su prima Laura como la madrina de bautismo de su hija, la princesa Charlotte.

Los príncipes Harry y Guillermo en Reino Unido. (Foto: Gtres)

Tras concluir el acto religioso, ambos tomaron caminos diferentes. Guillermo regresó a Anmer Hall, su residencia en el condado de Norfolk, mientras que Harry se dirigió a Estados Unidos, donde lo esperaban en casa Meghan y sus dos hijos, Archie y Lilibet.

Los príncipes Harry y Guillermo en Londres. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que la relación del heredero al trono y su hermano no avanza por muy buen camino desde que Harry y su mujer, Meghan Markle, decidieron desvincularse de todo lo relacionado con la Casa Real, Después de mudarse a Estados Unidos, los duques de Sussex publicaron su propia experiencia dentro de palacio, a través de documentales y libros, algo que hizo aumentar aún más la polémica entre el hijo pequeño del Rey y su familia. Ahora, con los últimos reencuentros que se han producido entre ellos y la actitud por la que han optado, es más que evidente que ni la enfermedad de su padre ni de Kate Middleton parece haber servido para acercar posturas.