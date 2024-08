El príncipe Harry cumplirá 40 años el próximo mes de septiembre. Un estreno de década que podría llevarle a replantearse su situación, sobre todo, tras las tensiones y desencuentros que han marcado su vida en los últimos años. Instalado con su mujer, Meghan Markle, y sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet, en California, el contacto con su familia paterna es prácticamente nulo. De hecho, en su último viaje a Londres ni siquiera vio a su padre, y mucho menos a su hermano, con quien las tensiones son aún mayores.

Sin embargo, esta situación podría cambiar, al menos, en parte. Según ha trascendido, al monarca le gustaría poder poner fin a la disputa con su hijo menor y promover un acercamiento, también para poder ver a sus nietos, a los que apenas conoce. Unas informaciones que han despertado las alarmas sobre el estado de salud del jefe del Estado que, a pesar de que se ha reincorporado a la agenda oficial, no ha terminado su tratamiento para el cáncer que padece.

El príncipe Harry, en la coronación del rey Carlos III. (Foto: Gtres)

El deseo del rey Carlos III

Aunque, de momento, fuentes oficiales no se han pronunciado sobre este tema, medios británicos apuntan a que el monarca echa de menos a su hijo y le gustaría mucho que volviera, a nivel personal. Espera que en algún momento se lo plantee, por lo que, por su parte, no le va a cerrar la puerta, a pesar de que en su última visita a Londres para los actos con motivo del aniversario de los Invictus Games, no hubo encuentro entre ambos.

El rey Carlos III, en una visita a Southport. (Foto: Gtres)

En medio de esto, el Daily Mail asegura que desde Buckingham están trabajando en los planes para el funeral del monarca, pero no tanto porque su enfermedad esté empeorando, sino porque es una posibilidad que existe, dada su edad y su situación. Él mismo dijo en una visita a Southport que no estaba tan mal y que se encontraba bien. No obstante, la reina Camila y otras personas de su entorno insisten en que debería rebajar la intensidad de su agenda, algo a lo que él no está dispuesto.

Las memorias de Harry, reeditadas

A la vez que ha trascendido este deseo por parte del monarca, se ha sabido que, en breve, se publicará la edición de bolsillo de las memorias del príncipe Harry, Spare. Un libro en el que el duque de Sussex revelaba algunos de los episodios más dramáticos de su vida, con ataques directos a la esposa de su padre, la reina Camila, e incluso a Kate Middleton.

El príncipe Harry, en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

Ahora se ha confirmado que, a pesar de que va a salir a la venta la edición de bolsillo, el príncipe Harry no va a añadir más contenido al libro. Sin duda, un respiro para la Familia Real, que vive con cierta tensión desde que los Sussex abandonaron su papel oficial y concedieran su primera entrevista a Oprah Winfrey.

No obstante, el lanzamiento de esta edición va a coincidir con una cita importante para el rey Carlos III, la reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth en Samoa, entre el 21 y 25 de octubre. Será la primera vez que el monarca asista a esta cita desde que tomara el relevo de su madre.