Los alimentos prohibidos de la Reina Isabel que adora la princesa Eugenia

La Familia Real Británica, al igual que otras familias reales, se rige por unas normas y unos protocolos muy concretos. Por ejemplo, las muestras de cariño en público son algo muy inusual, de la misma manera que cuando el monarca termina de comer en una cena o almuerzo, el resto tiene que parar al mismo tiempo. Precisamente relacionado con este motivo, hay una serie de alimentos que no están permitidos, para evitar riesgos de intoxicaciones. Sin embargo, hay otros alimentos de los que simplemente se prescinde por cuestiones de gustos.

Cuando el rey Carlos III asumió la jefatura del Estado tras la muerte de la Reina Isabel, empezó a hacer una serie de cambios en la estructura interna de la institución. El monarca es un firme defensor de la protección de la naturaleza y está en contra del maltrato animal. En esta línea, se sabe que el rey Carlos III no permite que se coma foi gras y que siempre quiere que se apueste por productos de proximidad.

La princesa Eugenia, en Londres. (Foto: Gtres)

La prohibición de la Familia Real

Sin embargo, hay otros alimentos o condimentos de los que se prescinde por una cuestión de gustos. La princesa Eugenia ha hablado de este tema en el podcast Table Manners, con Jessie y Lennie Ware. Según ha contado la hija menor del príncipe Andrés, en casa de sus padres no se permite cocinar con ajo, ni tampoco con cebolla.

Tal como ha contado, no es porque no les gusten estos alimentos, sino porque se preocupan mucho por el aliento, ya que los miembros de la Familia Real están constantemente expuestos en actos públicos, y no pueden permitirse tener mal aliento. No obstante, en el caso de la princesa Eugenia, al no ser un miembro en activo de ‘La Firma’, no tiene que preocuparse tanto por esta cuestión. Es más, ella misma ha reconocido en alguna ocasión que le gusta mucho el ajo y, por eso, hizo un curso de cocina en el Leiths School of Food and Wine, donde aprendió a cortar en juliana y a pochar cebollas.

La Reina Isabel, con la princesa Eugenia. (Foto: Gtres)

A pesar de que a ella le encanta cocinar con ajo y cebolla, evita estos alimentos cuando va a casa de sus padres o cuando tiene algún compromiso oficial, para no disgustar al resto de miembros de la Familia Real al desafiar esta norma no escrita.

No es la primera vez que se confirma que los Windsor evitan a toda costa las comidas con ajo o cebolla. El ex chef Darren MacGrady confirmó esta prohibición, en este caso, centrada en la Reina Isabel. Según contó, la madre del rey Carlos III prohibía de manera específica que se cocinara con ajo o con cebolla. Entre otras cosas, la Reina Isabel prefería las comidas sencillas y frugales, con alimentos básicos y nutritivos, como las verduras y el pescado fresco. Quizás el truco de su longevidad y de su buena salud haya sido precisamente apostar por una dieta sin complicaciones o grandes elaboraciones, y con alimentos de buena calidad.