45 años de la tragedia que marcó la juventud del rey Carlos III

El 27 de agosto de 1979, la vida de la Familia Real Británica y, sobre todo, la del entonces príncipe Carlos, dio un dramático giro. Lord Mountbatten, tio abuelo y mentor del actual monarca, fue asesinado por el IRA mientras pasaba sus vacaciones de verano en Classiebawn, un castillo que había heredado su esposa en Irlanda. El mentor del rey Carlos III perdió la vida cuando navegaba en el Shadow V. Mountbatten estaba advertido del peligro que había en la zona, pero, aún así decidió mantener su rutina sin cambios.

El último virrey de La India estaba acompañado de su hija mayor, Patricia, su yerno, Lord Brabourne, los hijos gemelos de éstos, la madre de Lord Brabourne y un grumete del pueblo de 15 años. A las 11:30 del mediodía, la bomba que el IRA había colocado en el barco la noche anterior estalló. Fue una detonación planeada, ya que los terroristas se encargaron de activarla en remoto, en el momento en el que lo consideraron oportuno. El nieto de Mountbatten, Nicholas, murió en el acto y el resto resultaron gravemente heridos.

El rey Carlos III, junto a Lord Mountbatten. (Foto: Gtres)

El tío abuelo del rey Carlos III pudo ser rescatado por unos pescadores, pero murió antes de llegar a la playa. De la misma manera, su consuegra falleció el día después en el hospital. Duras pérdidas para los Windsor, que se sumaron al atentado contra soldados británicos en un cuartel en Irlanda del Norte poco después. Un agosto trágico para la Familia Real, que se encontraba en Balmoral.

La relación de Mountbatten y Carlos III

Lord Mountbatten siempre fue un miembro muy querido y respetado para la Familia Real Británica, sobre todo, para el príncipe Felipe de Edimburgo y para el rey Carlos III, del que ejerció como mentor durante parte de su juventud.

Lord Mountbatten, con la Reina Isabel. (Foto: Gtres)

Dickie -como llamaban en la familia a Mountbatten-, fue una persona esencial en la vida del rey Carlos III, sobre todo, en una etapa en la que sus padres estaban muy concentrados en sus compromisos oficiales y no le prestaban la atención que él necesitaba. De la misma manera, la reina madre también estuvo al lado del padre del príncipe Guillermo y fue otra de las personas de su máxima confianza.

Según varias fuentes, Mountbatten fue quien aconsejó a Carlos que conociera a todas las mujeres que pudiera antes de comprometerse e intentó, de todas las maneras posibles, que su relación con Camila no continuara. Consideraba que no hacía bien centrándose en Camila a la que, por cierto, no veía adecuada.

Lord Mountbatten, en su despacho. (Foto: Gtres)

Precisamente, Mountbatten tuvo mucho que ver con el matrimonio entre su sobrino y la Reina Isabel II y estuvo a punto de lograr que el hoy jefe del Estado se casara con su nieta, Amanda Knatchbull. Sin embargo, precisamente el atentado contra Mountbatten hizo que Amanda quisiera alejarse de todo y evitar cualquier peligro, tanto que, cuando Carlos III le propuso matrimonio, ella le rechazó. No soportaba la idea de convertirse en alguien expuesto de manera constante y posible foco de los ataques. Un año y medio después del atentado, Carlos anunció su compromiso con Diana de Gales.