Escritores, periodistas y aristócratas, así valora la sociedad la visita de los Reyes a Paiporta

El día 3 de noviembre pasará a la historia de España de manera rotunda por las imágenes de Don Felipe y doña Letizia visitando a los afectados por la DANA en Paiporta, epicentro de la tragedia. Desde entonces ha habido horas y horas de tertulias, de mensajes en redes, de opiniones dando su parecer. Parece algo lógico y normal si tenemos en cuenta que no habíamos visto nunca nada así, sencillamente porque jamás habíamos vivido una tragedia de semejantes dimensiones.

Las imágenes de los Reyes al llegar ya vislumbraban una cara de preocupación que, de manera progresiva, fue demudando en cada vez más síntoma de desasosiego, intranquilidad y tristeza. Ni nunca habíamos vivido una tragedia así ni nunca habíamos visto así a los monarcas. Y, desde luego, nadie podría haber imaginado lo que después sucedió: que los vecinos, presa de la desesperación e indignación, gritaran llenos de dolor y rabia a los Reyes de España que actuaron con temple, estoicismo y, lo más importante, sin escudarse en el parapeto que la maquinaria del Estado les ofrece en cuanto a seguridad. Pudieron marcharse pero no lo hicieron. Se quedaron a escuchar y consolar. A estar con su pueblo, a ejercer su trabajo.

OKDIARIO ha querido hablar con algunas personas relevantes dentro del mundo de la vida social española y esto es lo que nos han dicho en sendas llamadas de teléfono.

Carmen Rigalt, periodista

La periodista y escritora, Carmen Rigalt, en 2011. (Foto: Gtres).

Durante muchos años Carmen Rigalt fue un referente dentro del periodismo de la crónica social. Con su afilada pluma encontraba siempre la forma de expresar lo que muchos pensaban pero de una manera elegante a la par que irónica. «La actitud de los Reyes en Paiporta ha sido sorprendente y admirable. Creo que nos sorprendió a todos porque hicieron básicamente lo contrario a lo que hizo el presidente del gobierno». Sobre la actitud de la Reina Letizia: «Me creí sus lágrimas. Otras veces no me la he creído pero esta vez, sí. Además, agrega, «es completamente comprensible que así sea, no que le cayeran dos lágrimas, sino 200. La vi de abrazo fácil porque ella es así, no se aparta. La gente la abrazaba y ella correspondía. Lo mismo que el Rey. La actitud de ambos fue totalmente comprensible».

Carmen Posadas, escritora

La escritora Carmen posadas. (Foto: Gtres).

Carmen Posadas, escritora de larga y dilatada trayectoria, autora de 15 novelas y ganadora del Premio Planeta con una de ellas, Pequeñas Infamias (1998), su obra está traducida a más de 30 idiomas y es una de las escritoras más relevantes del panorama literario español. «Creo que la actitud de los Reyes ha sido admirable y para el Rey esto supone un punto de inflexión en su reinado». «Honestamente creo lo hicieron muy bien porque fueron y consolaron, escucharon , entendieron, en definitiva tuvieron una papel impecable y lo que más destacaría es esa decisión que tuvieron de no darse la vuelta cuando la seguridad así lo aconsejó porque, no hay que olvidarlo, podía haber salido algo mal».

Cayetano Martínez de Irujo, conde de Salvatierra

Cayetano Martínez de Irujo, conde de Salvatierra. (Foto: Gtres).

El hijo de la duquesa de Alba, como buen Alba, es leal a la Corona y, si bien le pareció «bien que los Reyes fueran, sin ninguna duda en este sentido, ni un ápice de reproche al hecho de que fueran». Sin embargo, el aristócrata se muestra crítico con algunos aspectos de la visita: «Dada la magnitud de lo acontecido, cuando la gente tiene tanto dolor y ha perdido todo, no vale de nada llegar ahí para decir que lo entiendes y que lo sientes, en esas circunstancias no sirve de nada decir lo siento. O bien se dan soluciones y coges una pala y unas botas y te pones a ayudar o das una muestra clara y fehaciente de lo que vas a hacer».

Fiona Ferrer, periodista y escritora

Fiona Ferrer Leoni. (Foto cedida).

Escritora, diseñadora, empresaria y productora, desde su firma FFL, ejerce como Consultora y Asesora en los sectores de arte, moda y lifestyle. «Es muy complicado acertar con las visitas de las autoridades; si van es una provocación, pero si no van les hubiesen criticado.

Desde el punto de vista de seguridad no fue lo más acertado pero ya que esto ha ocurrido, lo cierto es que los Reyes han dado la cara y han demostrado empatía, coraje y humanidad. Lo que tienen que hacer los políticos es lo mismo que hicieron los Reyes, pedir perdón por la mala gestión y dar la cara en lugar de perder el tiempo en críticas y no generar más tensión. Y, por cierto, ya que me das la oportunidad de dar mi opinión, quiero decir que si la gente desea donar, lo ideal es hacerlo a través de Cáritas que lo están haciendo, como siempre, muy bien».

Marina Castaño, periodista y escritora

Marina Castaño, periodista y escritora. (Foto: Gtres).

Marina Castaño es una periodista y escritora española, viuda, además, del Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela. En conversación con OKDIARIO opina que: «La reacción de los reyes en Paiporta ha estado a la altura de la Institución que representan. Una vez más se ha demostrado que el Rey es el único que está en su sitio dada la deleznable y cobarde actuación de Sánchez. Los españoles podemos estar orgullosos del Jefe del Estado y también de su mujer, la Reina, que ha sabido acompañarle con la dignidad y la humanidad que la ocasión requería».

Marta Robles, periodista y escritora

Marta Robles es periodista y escritora española. (Foto: Gonzalo Pérez Mata).

Autora de más de 15 libros publicados, es periodista y ganadora, entre otros premios de dos Antenas de Oro en 2000 y 2011, del Premio Fernando Lara de Novela 2013 por Luisa y los espejos. «Creo que ayer no tenía que haber ido nadie a Paiporta. Ni los Reyes, ni Sánchez, ni Mazón. El pueblo estaba lleno de sensibilidad, muy desesperado, con unas carencias que tantos días después de la tragedia, en un país como el nuestro, resultan inexplicables y no estaban para visitas de foto y cortesía, sino de pala, botas, mascarilla y guantes. Dicho esto, estoy segura de que los Reyes quisieron ir antes, que al final se plegaron a este día y los dos reaccionaron como se espera de unos Reyes: con valentía y empatía. No les asustó la furia del pueblo, hicieron un ejercicio de comprensión y de solidaridad real y se metieron a Paiporta y a toda España en el bolsillo».

Carmen Lomana, socialité

Carmen Lomana. (Foto: Gtres).

Carmen Lomana, socialité, colaboradora en varios medios de comunicación, se caracteriza por decir siempre lo que piensa aunque eso le traiga enemistades. Para ella «el Rey ha estado maravilloso, en actitud muy de militar, calmando a la gente, ha tenido que ser muy duro para los dos porque hasta que estás in situ no sabes qué te vas a encontrar». Para Lomana sí ha habido una equivocación y es «haber ido en la misma comitiva con Pedro Sánchez». «El Rey quería estar cerca de la gente , ha empatizado de una manera impresionante, de forma estoica y la Reina, igual. Ella, que es tan nerviosa, apretaba la mandíbula, ha estado impecable. Definitivamente me siento muy orgullosa de los Reyes».

Casilda Finat, diseñadora de joyas y aristócrata

Casilda Finat, en una recepción de la Casa Real. (Foto: Gtres).

Conocida en Instagram por su desparpajo y alegría, Casilda Finat es una gran influencer en redes sociales, diseñadora de joyas con un precio de lo más asequible y noble. Es actualmente vizcondesa de Rías y será cuando fallezcan su abuelo y padre, duquesa de Pastrana. «Me pareció muy bonito y muy valiente lo que hicieron los Reyes y, sobre todo creo que es lo que tenían que hacer. A pesar de que les dijeron que se fueran, no lo hicieron, se quedaron con la gente que lloraba. Creo que la Reina ya estaba consagrada desde hace tiempo pero con esto lo está más. Ha demostrado mucha valentía y humanidad».