Felipe VI, el Rey que dio la cara y empatizó con el dolor de Valencia

La DANA ha destrozado Valencia, pero el pueblo está más unido que nunca. Los Reyes de España se han desplazado hasta Paiporta, uno de los pueblos que han experimentado la crueldad de la tempestad. Pedro Sánchez ha tratado cinco días en llegar a la zona cero y los ciudadanos se han cansado de esperar. Nada más verle le han lanzado barro, le han gritado y le han reprochado su comportamiento.

El presidente del Gobierno ha tenido una actitud que ha indignado a la sociedad. Tal y como pude verse en las imágenes que circulan por la red social X (antiguo Twitter), el político estaba paseando por una de las zonas afectadas con una sonrisa y totalmente despreocupado. Los vecinos de Paiporta, así como los voluntarios que están sacando España adelante, se han alzado contra él.

Pedro Sánchez iba riéndose de la gente. Esto es una barbaridad.pic.twitter.com/RhoAdkh0Lh — Wally (@Wally_F1) November 3, 2024

Pedro Sánchez, al ver la magnitud del problema, se ha dado la vuelta y se ha marchado. Por su parte, el Rey don Felipe VI ha hecho todo lo contrario. Él se ha quedado, ha dado la cara y se ha preocupado por las víctimas de la DANA. Varios ciudadanos se han acercado a la Reina Letizia para dejar claro que la indignación no nace en la Casa Real. «No es por vosotros, Señora», le han dicho mientras abrazaba a los afectados.

El Rey Felipe VI en Valencia. (Foto: Gtres)

Felipe VI se queda en Valencia

Este terrible suceso ha teñido de negro la historia de España. En estos momentos hay más de 210 personas que han perdido la vida y lo peor de todo es que todavía hay gente que no ha aparecido. La tragedia no ha terminado, pero a Pedro Sánchez parece no importarle. Se ha dado la vuelta y se ha marchado.

En la otra cara de la moneda tenemos a Felipe VI, quien ha pasado la mañana en Paiporta y se ha comprometido a descubrir por qué llegaron tarde las alertas del temporal. En las imágenes que circulan por las redes sociales se ve al monarca abrazando a las víctimas. Ha mostrado su faceta más humana y solidaria. Manchado de barro y con el rostro descompuesto, el monarca se ha acercado a varias personas para intentar calmar su estado de ánimo.

El pueblo ha hablado. Todo el mundo ha visto cómo Pedro Sánchez se ha desentendido del pueblo valenciano. En cambio, los Reyes Felipe y Letizia han hablado con cientos de personas que han sufrido en sus propias carnes el azote de la DANA.

En este vídeo se ve claramente cómo mientras Felipe VI y Carlos Mazón aguantaban el tirón y seguían avanzando hacia los vecinos indignados, Pedro Sánchez los dejaba tirados y huía en coche a toda velocidad. No es que tenga mala conciencia: es un cobarde.pic.twitter.com/T9FA5sZMHw — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) November 3, 2024

Las autoridades han informado de que las lluvias intensas no han terminado, pero el presidente del Gobierno ha dado por concluida su visita. Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, y don Felipe VI se han hecho paso entre la multitud para preocuparse por los afectados, pero Sánchez ha tomado un camino distinto y se ha dado la vuelta.

Los Reyes de España abrazan al pueblo

Los mismos ciudadanos a los que Pedro Sánchez no ha atendido son los que han hablado con los Reyes de España. Doña Letizia incluso se ha saltado los consejos de su equipo de seguridad para poder charlar detenidamente con las víctimas de la DANA. Solamente hace falta entrar en alguna red social para comprobar la buena repercusión que está tenido el comportamiento de Sus Majestades.

Orgullo y honor.

Viva el Rey de España. pic.twitter.com/LIx1SIlcaW — Marinna Ruiz (@marinna_ruiz) November 3, 2024

La proclamación de Felipe VI tuvo lugar el 19 de junio de 2014, pero nunca había tenido que enfrentarse a un problema tan duro como el que ha provocado la DANA. El Rey se ha quitado la corona, se ha llenado de barro y se ha puesto en el lugar de todos aquellos que necesitan ser escuchados. Está al lado del pueblo, demostrando su valentía y sus ganas de ayudar a Valencia.