Cada vez son más los voluntarios que se desplazan hasta Valencia tras la catástrofe producida a consecuencia de la DANA, que ha dejado pueblos devastados, más de doscientos fallecidos y un número que se desconoce de desaparecidos. Tomás Páramo, volcado siempre con las causas sociales, ha querido aportar su granito de arena desplazándose hasta la zona del desastre y lo ha hecho equipado para poder ayudar a los afectados.

Antes de poner rumbo a Valencia, el empresario ha querido atender a los medios de comunicación y, además de hacer un llamamiento a los voluntarios, también se ha pronunciado sobre un asunto que ha generado un gran debate en los últimos días. «Me ha enfadado mucho ver estos días cómo compañeros nuestros, creadores de contenido, han seguido subiendo fotos de looks, vídeos, cosas de halloween, cuando creo que todo estaba fuera de lugar», ha dicho en un primer momento.

Tomás Páramo en Madrid. (Foto: Gtres)

«Yo soy el primero que defiende nuestra profesión y creo que lo que tenemos nos lo hemos ganado, pero también tenemos una suerte que es la de llegar a mucha gente para lo bueno y para lo malo y, ahora en lo malo es cuando tienes que demostrar que estamos lejos de los looks y que cuando la población te necesita es cuando tienes que poner a tu disposición los medios que tengas para ello», ha añadido.

Tomás Páramo recogiendo material para llevar a Valencia. (Foto: Gtres)

Su reacción frente a lo ocurrido

Por otro lado, Páramo también se ha pronunciado sobre la gestión de la catástrofe. «Creo que a nivel institucional los políticos han dejado mucho que desear y no han sabido estar a la altura. Creo que estamos en una época en la que creo que los políticos más que gobernar y ayudar al pueblo se han encargado de enfrentarnos los unos contra los otros ideológicamente», ha comentado. «Ha llegado la hora en la que realmente deberían haber estado en su puesto y no lo han hecho, ya que se han culpabilizado de lo ocurrido unos a otros. Yo creo que ante esta catástrofe podían haber salvado muchas vidas. Por parte de las instituciones un cero. Después de esto, espero que España se una y nos dejemos de tonterías de ideologías e historias», ha añadido.

Su opinión sobre los Reyes de España

Otro de los temas de actualidad de las últimas horas ha sido la visita de Sus Majestades los Reyes Felipe y Letizia a Paiporta, la zona cero de la catástrofe y enclave al que acudieron junto al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. A su llegada fueron insultados y les lanzaron barro, motivo por el que el político fue escoltado hasta que abandonó el lugar mientras los Reyes de España continuaron su ruta para escuchar al pueblo.

La Reina Letizia en Valencia. (Foto: Gtres)

«Personalmente me ha parecido impecable su actitud y han hecho lo que tenían que hacer porque lo que queremos ver es que en los momentos de sufrimiento y de dolor la gente baje al barro, te entienda y te escuche. Me gustó que se quedaran ahí a hablar con la gente. Se comieron el chaparrón. Dieron un ejemplo a muchos políticos que hoy están escondidos, también porque saben que no han hecho las cosas bien. Al final hay que dar la cara», ha explicado Tomás Páramo.