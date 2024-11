La tragedia que afecta a los vecinos de Valencia por la terrible DANA deja imágenes que se guardarán en la memoria colectiva de todos. Estamos ante la mayor catástrofe natural que España ha vivido y los Reyes de España no podían mantenerse al margen. La Reina Letizia se ha consagrado como lo que muchos sabíamos ya: como una gran Reina que se ha acercado a las víctimas, ha aguantado los gritos, se ha acercado a hablar con ellas y ha empatizado no pudiendo evitar romperse ante tanta tragedia como todos nos hemos sentido desolados antes tantas muertes (y las que llegarán), caos, desorganización, y un profundo sentimiento de que han sido abandonados. La visita de los Reyes hoy a Paiporta quizás les haga creer que están menos solos. La imagen de la Reina rompiendo a llorar abrazándose a una de las vecinas de la zona pasará a la historia de nuestro país como un claro ejemplo de la gran desolación que vivimos y de cómo tenemos unos reyes que se implican mostrándose humanos y sensibles a la tragedia.

Las imágenes son totalmente inusuales. Los Reyes reciben allá donde van siempre el cariño del pueblo. No pueden decir lo mismo los políticos, concretamente Pedro Sánchez que, a diferencia de la actitud valiente de los monarcas de apencar con la situación, ha huido. Los Reyes, no. Se han quedado aguantando este temporal de lógica indignación y han hecho lo que verdaderamente se espera de ellos: compañía, atención, cariño, empatía. Los dos se han ganado hoy de forma espectacular su puesto porque han hecho lo que se esperaba de ellos, estar con las víctimas.

La seguridad de Casa Real, de lo más eficiente siempre, ha intentado por todos los medios proteger a los Reyes y han incluso propuesto suspender la visita. No ha servido. Felipe y Letizia han querido seguir, no han querido escaparse y refugiarse en una burbuja y han hablado con la gente, les han preguntado, los han escuchado. Incluso con restos de barro en la cara. Pero no ha importado, han seguido firmes en una escucha activa y con el valor que les agradecemos.

La Reina Letizia, que lleva ya 21 años siendo objeto de las miradas críticas de muchos por muy diversas razones, ha dado hoy un ejemplo de profesionalidad en el ejercicio de su cargo y se ha embarrado por hacer bien su trabajo. Si la recordábamos en su etapa de periodista visitando la zona del Prestige, ahora la hemos visto como reina en la zona cero, en circunstancias mucho peores y consolando a los que están absolutamente desesperados. Su actitud de hoy ha sido, junto a la de su marido, el Rey Felipe, incontestable, ejemplar y admirable. Si una Reina se tiene que ganar el respeto de su pueblo por su ejemplaridad, hoy Letizia lo ha hecho.

No va a ser nada fácil recomponer todo lo que ha sucedido en Valencia. Los muertos oficiales distan mucho, probablemente, con los que serán. Se habla de más de mil y resulta de lo más lógico pensar así si hay todavía 1500 personas desaparecidas y ha pasado ya cinco días.

Si los políticos han demostrado no estar a la altura, los Reyes sí. Podrían haber elegido una zona menos dañada, pero han ido a Paiporta, llena ahora mismo de caos, el escenario de una guerra. Han recibido gritos, pero no eran para ellos, sino para Sánchez que se ha escudado en la visita del Jefe del Estado para acudir. A pesar de ser increpados se han mantenido firmes en su plan y no se han vuelto a resguardar en su coche oficial para irse como sí lo ha hecho el presidente del Gobierno. Los Reyes han demostrado valentía, coraje, saber estar, empatía y sensatez.

Hoy Letizia se ha ganado su puesto, ha demostrado ser una reina que está con su pueblo y se ha mojado por estar presente escuchando, sin miedo a qué pudiera pasarle y haciendo caso omiso a las indicaciones de su propia seguridad manteniéndose firme en hacer su trabajo. Hoy se ha coronado como una gran Reina.