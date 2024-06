Si el pasado sábado la princesa de Gales, Kate Middleton, sorprendía con su aparición en el Trooping the Colour, este miércoles han sido sus padres, Carole y Michael Middleton, quienes han hecho lo propio en Ascot, uno de los eventos anuales más destacados y de mayor tradición dentro del calendario social británico. El matrimonio ha reaparecido por primera vez desde que se dio a conocer el diagnóstico de cáncer de su hija, con gestos de complicidad, y una actitud de lo más tranquilizadora.

Carole y Michael Middleton no son habituales en este tipo de eventos, por lo que su presencia hoy en el hipódromo ha sido entendida por muchos como un gesto de apoyo a la esposa del príncipe Guillermo y a su paulatino regreso a la vida pública. Pues cuando Kate Middleton anunció que padece cáncer, sus padres decidieron cerrar filas y alejarse del foco mediático en favor de la princesa y su pronta recuperación. De hecho, ninguno de los dos progenitores ha salido al paso de las informaciones que se han publicado en los últimos meses sobre el estado de salud y la evolución de Kate.

Carole y Michael Middleton, en el Royal Ascot. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, Carole Middleton se ha enfundado en un vestido vaporoso de color celeste con estampado de flores, cuyo diseño destaca por su lazada al cuello, plisado en el delantero y ceñido a la cintura. Se trata de una prenda de Self-Portrait, valorada en cerca de 450 euros, que la suegra del príncipe de Gales ha combinado con una diadema con flores que ha recordado, inevitablemente, al tocado que Kate Middleton escogió para acudir al mismo evento hace varios años. En concreto, en 2019. Por su parte, el padre de Kate Middleton ha optado, siguiendo el dress code de las carreras de Royal Ascot, un traje que incluye un chaqué negro o gris, pantalones a juego, un chaleco, una camisa blanca con cuello y corbata.

En el evento, los padres de Kate Middleton han coincidido también con Mike Tindall y Zara Phllips, a quienes se vio durante la primera jornada del Ascot junto a la hija del príncipe y la princesa Miguel de Kent, y bisnieta del rey Jorge V del Reino Unido y María de Teck, Lady Gabriella. La natural de Londres ha acudido a la cita en un carruaje tirado por caballos junto a la princesa Ana y su primogénito, Peter Phillips, y el director de carreras real, John Warren. Las dos mujeres protagonizaron un emotivo momento, fundiéndose en un sentido abrazo nada más verse.

Carole y Michael Middleton, en el Royal Ascot. (Foto: Gtres)

La última aparición pública de Carole y Michael Middleton fue en diciembre del año pasado, durante el evento anual Royal Carols: Christmas Together organizado por Kate Middleton en la Abadía de Westminster, en Londres.

La presencia de Kate Middleton en Ascot

Hasta el momento, no hay ninguna información sobre la posible asistencia de Kate Middleton a las carreras de Ascot. Aunque el pasado sábado estuvo presente en el Trooping the Colour, en el comunicado que emitió el día anterior Kate mencionó que sus apariciones públicas se irán incrementando gradualmente. La esposa del príncipe Guillermo sigue en pleno tratamiento contra el cáncer, lo que le obliga a retomar su agenda de manera progresiva y no de golpe.

«Estoy progresando mucho, pero como sabrá cualquiera que esté pasando por quimioterapia, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que rendirte a que tu cuerpo descanse. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien», fueron las palabras con las que Kate Middleton habló de su estado de salud.