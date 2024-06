El bonito comentario que el príncipe Jorge hizo a Kate Middleton en ‘Trooping the Colour’

Trooping the Colour 2024 ha dejado momentos memorables, como por ejemplo el comentario que el príncipe Jorge hizo a su madre a ver cómo estaba reaccionando el pueblo al desfile que rinde homenaje a su abuelo, el rey Carlos III. El joven se mostró entusiasmado y una experta llamada Juliet Sullivan ha descifrado qué le dijo exactamente Jorge de Inglaterra a Kate Middleton.

Era una fecha muy especial para la princesa de Gales, pues llevaba más de 100 días apartada de la vida pública, concretamente desde que se sometió a una cirugía abdominal. Con el paso de tiempo anunció que estaba luchando contra el cáncer y desde entonces ha estado centrada en su recuperación. El tratamiento todavía no ha terminado, pero la mujer del príncipe Guillermo ha querido reencontrarse con sus admiradores.

Los príncipes de Gales, junto a sus hijos. (Foto: Gtres)

Kate ha sido la gran protagonista de la última edición Trooping the Colour, algo que ha situado a sus tres hijos en el centro de la noticia. Su primogénito heredará el trono de Inglaterra en un futuro, por eso hay tanta gente que está pendiente de él y lo cierto es que su comportamiento es impecable. Jorge le hizo varias preguntas a sus padres para poder comprender el desarrollo del desfile.

En un momento dado, el nieto de Carlos III hizo un comentario a su madre que hasta el momento había pasado inadvertido. Pero Juliet Sullivan, especialista en lecturas de labios, ha descubierto qué le dijo exactamente: «Parecen todos muy felices».

Kate Middleton, durante su última aparición. (Foto. Gtres)

Kate Middleton ha ocupado la portada de infinidad de medios internacionales. El traje blanco que lució durante el desfile tiene un significado especial. Ella misma reconoció en su último comunicado que le queda un largo camino por recorrer, pero lo hará con una sonrisa y cargada de esperanza. La futura reina de Inglaterra no está sola, de hecho cuenta con el respaldo de la Familia Real al completo.

Era la primera vez que Kate participaba en un acto oficial tras ponerle nombre a su enfermedad, por eso todos los ojos estaban puestos en ella. Esa es la razón por la que hubo detalles que cayeron en saco roto, como por ejemplo el comentario que le hizo su hijo Jorge. Juliet Sullivan lo ha desvelado en The Mirror y también ha descubierto la pregunta que le hizo el pequeño Luis.

A pesar de que la gran mayoría de titulares se han centrado en Kate Middleton, el príncipe Luis fue otro de los grandes protagonistas del desfile. El pequeño, cuando salió a saludar con el resto de su familia, no pudo evitar dejarse llevar por la música y se arrancó a bailar. Kate, al descubrirlo, sonrió e hizo un gesto que demuestra la bonita relación que tiene con él.

The Royal Family wave to those below who have braved the weather to wish The King a happy birthday.#TroopingTheColour pic.twitter.com/vwqEMlNFKP

— Royal Central (@RoyalCentral) June 15, 2024