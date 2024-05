El núcleo duro de Alexandre Grimaldi: el heredero destronado de Alberto de Mónaco

El hijo mayor del príncipe Alberto de Mónaco se ha convertido en una de las figuras con mayor presencia en la vida social del Principado. Desde que cumpliera la mayoría de edad, Alexandre Grimaldi ha ido ganando protagonismo, sobre todo, a raíz de las diversas entrevistas que ha concedido a varios medios, en solitario o con su madre.

A pesar de que no forma parte de la línea de sucesión al trono monegasco -porque su padre nunca se casó con su madre-, Alexandre Grimaldi mantiene una relación muy estrecha con el príncipe Alberto. Algo de lo que ha hablado en más de una ocasión su madre, la ex azafata de origen togolés Nicole Coste, pero también él mismo. Por ejemplo, en una entrevista el pasado año, Alexandre dejó claro que su nacimiento no fue producto de un adulterio y que, en ningún caso es hijo ilegítimo. Además, el joven también comentó que, dado que su padre era un jefe del Estado, no podía imaginarse desfilando en una pasarela.

Sin embargo, a día de hoy, Alexandre Grimladi ha dado algunos pasos en el mundo de la moda, con marcas como Dior y, sobre todo, con la firma Alter Designs, de la que es fundadora su prima, Pauline Ducruet. Un paso natural en un Grimaldi, si se tiene en cuenta la estela dejada por Grace Kelly, Carolina de Mónaco y, más recientemente, por Carlota Casiraghi o las nueras de la princesa de Hannover.

Los apoyos de Alexandre Grimaldi

Sin embargo, más allá de su faceta como modelo, lo que más llama la atención de la vida del hijo mayor de Alberto de Mónaco es lo integrado que está en una de las ramas de la Familia Grimaldi. Esto, en principio, no tendría que ser algo especialmente relevante, dado que el príncipe reconoció a su hijo hace mucho tiempo y, por tanto, lo natural es que sea parte de la familia. No obstante, lo curioso es que, donde más vemos a Alexandre es en el entorno de la princesa Estefanía de Mónaco que, por cierto, es su madrina. De ella ha dicho maravillas en algunas declaraciones, alabando su sentido del humor.

Alexandre Grimaldi, junto a varios de sus primos.

Quizás precisamente por eso, los hijos de la princesa se han convertido en su círculo de confianza dentro del Principado, mucho más que sus primos por parte de Carolina de Mónaco. Esta misma semana, se ha podido ver a Alexandre en algunos actos relacionados con el GP de Mónaco junto a Pauline y Luis Ducruet, así como con Camille Gottlieb. Eso sí, aunque es más que probable que haya coincidido con sus otros primos, no hay testimonio gráfico de ello.

Especialmente estrecha es la relación con Pauline Ducruet, que no ha dudado en invitarle a que sea imagen de su firma, Alter Designs, y a que participe en la última campaña de la que también han formado parte sus hermanos, su madre e incluso parte de su familia paterna. No es el único proyecto interesante de Alexandre Grimaldi, que también se ha prestado para ser imagen de una línea de moda masculina norteamericana inspirada en el GP de Mónaco.

Un paso con el que confirma que su exposición pública es cada vez mayor y que, a pesar de que no está en la línea de sucesión al trono, es capaz de acaparar todos los flases en el Principado. Una situación que, probablemente, no sea muy del gusto de la princesa Charlene, sobre todo, si se tiene en cuenta la ‘guerra’ entre la esposa del príncipe Alberto y la madre de Alexandre, que la ha atacado duramente en los últimos años. No obstante, aunque a nivel mediático la presencia de Alexandre puede amenazar la popularidad de la princesa Charlene o de sus hijos, la realidad es que no tiene repercusiones a nivel oficial, porque el joven nunca podrá optar a un puesto en la estructura sucesoria al trono, a pesar de ser el mayor de los hijos varones del príncipe Alberto de Mónaco.