Charlene de Mónaco deslumbra en la cena de gala del GP de Mónaco

La princesa Charlene de Mónaco se ha convertido en la gran estrella en la cena de gala que se ha celebrado en la capital del Principado con motivo del Gran Premio de Fórmula 1. Después de que, por la mañana, la mujer del príncipe Alberto tuviera que competir en estilo y elegancia con las generaciones más jóvenes, por la noche, la ex nadadora ha acaparado todas las miradas.

La princesa ha deslumbrado en la cena de gala con un espectacular vestido de color rojo -uno de los tonos de la bandera del Principado-, de la firma Luis Vuitton. Un modelo que le sentaba como un guante y que contaba con detalles de pedrería en la zona del escote. A pesar de que, en general, la esposa del príncipe Alberto de Mónaco no es una gran amante de las joyas, en esta ocasión, Charlene ha lucido unos impresionantes pendientes de diamantes a modo de chatones.

La princesa Charlene de Mónaco, posando. (Foto: Gtres)

En la velada, los príncipes Alberto y Charlene han estado acompañados de algunos rostros conocidos del panorama monegasco, así como de Charles Leclerc, que se ha convertido en esta edición el ganador del GP de Mónaco, una de las carreras más importantes de la temporada. Han asistido a la velada también los príncipes Carlos y Camila de Borbón-Dos Sicilias con sus hijas, así cono Jean Christophe Napoleón, Álvaro de Orleans con su mujer y su hija Eulalia que, por cierto, es ahija de Juan Carlos I.

Los príncipes Carlos y Camila de Borbón-Dos Sicilias, con sus hijas. (Foto: Gtres)

Una cita ineludible

El GP de Mónaco es una de las citas más importantes de la agenda del Principado, a la que no suelen faltar, además de los príncipes Alberto y Charlene, otras figuras destacadas del entorno Grimaldi. Durante la competición se ha podido ver a las dos hijas de la princesa de Hannover, Carlota Casiraghi y Alexandra, compartiendo confidencias con Tatiana Santo Domingo y Beatrice Borromeo. Todas ellas derrocharon estilo y elegancia, como suele ser habitual, en especial, la hija mayor de la princesa Carolina y la esposa de Pierre Casiraghi, que protagonizaron un duelo de estilo en clave denim. No han faltado tampoco los hijos de la princesa Estefanía de Mónaco, que son aficionados a esta competición.

Álvaro de Orleans, en la cena de gala del GP de Mónaco. (Foto: Gtres)

También Nicole Coste, ex pareja del príncipe Alberto y madre de su hijo Alexandre Grimaldi, ha compartido a través de su perfil oficial en redes sociales una imagen desde Mónaco, lo que deja claro que no ha querido perderse la competición. No obstante, no se la ha podido ver al lado de los príncipes.

Hay que recordar las tensiones de los últimos años entre la princesa Charlene de Mónaco y la ex azafata togolesa, que pusieron al príncipe Alberto en una situación cuanto menos delicada.