La Casa Real de Noruega está atravesando una pequeña revolución. El pasado martes, tanto el departamento de comunicación de la institución como la hija mayor de los Reyes Harald y Sonia de Noruega anunciaban un importante cambio en la estructura de la Corona, con respecto al papel de la princesa Marta Luisa. La hermana mayor del príncipe Haakon renunciaba a su rol institucional y dejaría de desarrollar labores de representación, aunque no iba a perder su título de princesa. Una noticia que, por una parte, no ha sorprendido a nadie, ya que Marta Luisa no está ya muy vinculada a la Corona y está más centrada en otras cuestiones, más aún, desde que comenzara una relación con Durek Verret, con el que, además, se ha comprometido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Princess Märtha Louise (@princessmarthalouise)

En un comunicado difundido por la Casa Real, se ha anunciado esta decisión de la Princesa y se ha confirmado que Marta Luisa ha estado en comunicación tanto con los Reyes como con otros miembros de la Familia Real, lo que hace referencia a su hermano, el actual heredero de la Corona. “La princesa Marta Luisa desea diferenciar claramente entre sus propias actividades y su relación con la Casa Real de Noruega. Por lo tanto, la Princesa ha decidido, en consulta con Su Majestad el Rey y otros familiares cercanos, que no llevará a cabo funciones oficiales para la Casa Real en este momento”, especifica el texto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus)

La propia Marta Luisa ha explicado a través de sus redes sociales, en compañía de su prometido, las claves de esta decisión, así como su nuevo papel. Desde la Casa Real, también los Reyes se han pronunciado sobre esta nueva situación, más allá del comunicado que se ha difundido. En una entrevista que el monarca ha concedido a los medios NTB y NRK -en la que también ha estado presente su esposa- el Rey Harald ha manifestado su opinión sobre la decisión de su hija. «Hemos seguido el debate que se ha generado tanto en la calle, como en los medios sobre las actividades y la mezcla de tareas de la princesa Marta Luisa. Ahora hemos encontrado una solución que esperamos y creemos que mostrará mayor distancia entre el tabajo de la princesa Marta Luisa y la Casa Real Noruega, y estamos felices por ello», ha dicho el monarca, que ha asegurado que toda la familia está muy satisfecha y feliz por ello.

Pese a todo, el soberano ha dicho que la renuncia de su hija mayor también supone algo negativo para la institución. «Es una pérdida para la Princesa y para nosotros. Ella es muy buena en eso. Y sé que aquellos que han tenido un contacto cercano con ella desde sus patrocinios la quieren mucho. Así que habrá algunos que estarán felices por esto y otros que estarán decepcionados», ha asegurado el soberano, que ha comentado que considera que es una pena que lo haya dejado.

Los Reyes han querido dejar claro que, a diferencia de lo que está ocurriendo en Dinamarca por la decisión de la Reina Margarita, esto no va a pasar factura a la unidad familiar: «Incluso si no estamos de acuerdo en ciertas cosas, estamos bien los unos con los otros, y eso es lo más importante. Así que tengo la sensación de que la familia ahora está muy unida entre sí de una manera nueva y agradable», ha dicho la Reina.

Harald y Sonia de Noruega también se han pronunciado sobre el que va a ser su yerno: «Tengo la sensación de que Durek ahora entiende más lo que representan la Monarquía y la Casa Real en un país. Al menos dice que ha aprendido mucho», ha dicho la Reina. Sin embargo, el monarca ha dicho que considera que el prometido de su hija no entendía muy bien la institución al principio: «Los estadounidenses no entienden el significado de esto aquí, no tienen ni idea de lo que es una Monarquía, así no es de extrañar que no lo entendiera bien. Pensó que podía hacer lo que quisiera sin que eso nos afectara en nada», ha dicho el Rey, que ha comentado también que ahora el chamán ya se está adaptando a este nuevo entorno. Fuera de lo institucional, los Reyes han alabado el sentido del humor del Durek Verret y han dicho que la pareja se entiende muy bien.