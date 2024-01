Aunque cada Casa Real suele tener algunos protocolos y normas específicas, lo cierto es que existen normas y costumbres que son bastante comunes. Una de ellas se refiere al transporte de los miembros de las diferentes familias reales, en concreto, a los que están en posiciones más directas en la sucesión. Lo habitual es que el jefe del Estado y su heredero o heredera no utilicen el mismo transporte, para garantizar que, en caso de accidente o similar, no se vean ambos afectados. Una norma que en el pasado tenía más sentido que ahora, sobre todo, cuando los transportes no eran tan seguros o había riesgos de atentados, pero que se sigue aplicando bastante. Por eso, no es habitual que la princesa Leonor y el Rey Felipe vayan en el mismo coche.

Lo más frecuente es ver a los Reyes en un vehículo y a la princesa Leonor y a la infanta Sofía en otro, sobre todo, cuando se trata de actos oficiales. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. De hecho, en salidas privadas no resulta tan infrecuente que don Felipe y la heredera vayan en el mismo vehículo.

El Rey Felipe y la princesa Leonor en un coche. / Gtres

Por ejemplo, el pasado fin de semana, tras presidir el acto de la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid, los Reyes y su hija mayor cumplieron con una de las tradiciones familiares más arraigadas y se trasladaron a casa de padre de doña Letizia, Jesús Ortiz, para merendar con él y su esposa y disfrutar del roscón.

Un desplazamiento corto -el Palacio de la Zarzuela y la casa del padre de la Reina están bastante cerca- en el que vimos a la princesa de Asturias ocupar uno de los asientos traseros del vehículo conducido por su padre. Algo que, por cierto, ha ocurrido más veces.

La princesa Leonor con su hermana en un coche. / Gtres

De hecho, en todas las ocasiones en las que los Reyes han ido a tomar el roscón con Jesús Ortiz, la princesa Leonor y la infanta Sofía iban en la parte de atrás del mismo coche conducido por el Rey, al igual que se mostró en los vídeos que la Casa de S.M. el Rey distribuyó por el 50 cumpleaños del monarca, donde pudimos ver algunos detalles de la rutina de la Familia Real, entre otras cosas, el trayecto diario al colegio.

Más recientemente, la heredera ha viajado en el mismo coche que su padre, por ejemplo, el día en el que alcanzó su mayoría de edad, cuando la Familia Real se trasladó al Palacio de El Pardo para la fiesta privada por el cumpleaños de la princesa Leonor.

Separados en actos oficiales

A pesar de que lo lógico, por una cuestión de seguridad, es que don Felipe y la princesa Leonor vayan en coches separados, la realidad es que cuando se trata de desplazamientos privados, padre e hija sí comparten transporte.

Sin embargo, esto no ocurre en actos institucionales, donde siempre se respeta la norma de que vayan por separado, no solo por una cuestión de seguridad, sino también por comodidad. De hecho, incluso cuando la princesa Leonor se encontraba estudiando en Gales y era su hermana, la infanta Sofía, la que acompañaba a los Reyes a algún compromiso -como al desfile del 12 de octubre-, la hija menor de don Felipe y doña Letizia iba en un vehículo separado. Con más motivo aún en el caso de la heredera.

La princesa Leonor con su hermana en un coche. / Gtres

No obstante, el hecho de que el jefe del Estado y la princesa vayan por separado aplica más a otro tipo de transportes, sobre todo, aviones o helicópteros, por si ocurriera alguna clase de emergencia. Algo que se ha hecho desde siempre, no solo en España, sino también en otras monarquías.

No hay ninguna norma escrita que prohíba que Leonor y don Felipe vayan en el mismo coche -de hecho, lo hacen de manera regular-, sino que en realidad depende más del monarca decidir los protocolos al respecto, teniendo en cuenta cada situación particular. Quizás por eso, en actos oficiales se opta por separar al jefe del Estado de la heredera.