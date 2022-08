No es un cumpleaños cualquiera para ella. Noor de Jordania celebra su setenta y un aniversario, pero el escenario que la rodea es poco idílico. La que fuera una de las figuras más destacadas de la realeza internacional, además de íntima amiga de la Reina Sofía, ha vivido en los últimos meses sus horas más bajas.

A pesar que desde que falleciera el Rey Hussein en el año 1999 el papel de la Reina Noor pasó a ser cuanto menos secundario y quedó relegada a un segundo plano ante una joven y llamativa Reina Rania, han sido los acontecimientos de los últimos tiempos los que han supuesto un duro batacazo para ella.

Desde que se quedara viuda hasta ahora, la americana ha mantenido una suerte de ‘guerra silenciosa’ con el hijo mayor de su marido y su esposa. Una década de intrigas palaciegas y conspiraciones que han terminado con Hamza, hijo de Noor y anterior heredero de Abdalá, absolutamente fuera de juego. De hecho, hasta el año 2014, Hamzah estaba destinado a ser el heredero del actual rey, pero entonces Abdalá decidió que ese lugar le correspondía a Hussein.

Un golpe para Noor, que se ha visto agravado por los sucesos de los recientes meses, cuando se ha descubierto que Hamzah llevaba algún tiempo ‘conspirando’ contra el reinado de su hermano. Esto llevó al Rey a ponerlo bajo custodia, cuando se desvelaron las intrigas en las que estaba tomando parte, con el único objetivo de promover un ‘golpe de Estado’. Un escándalo por el que Noor no dudó en pedir clemencia por su hijo y asegurar que era inocente. No le ha servido, al menos, no como ella habría cabido esperar, ya que Hamza se ha visto ‘forzado’ a dar un paso atrás. “Conforme a lo que he atestiguado en los últimos años, he llegado a la conclusión de que mis convicciones personales, que mi padre me infundió y a las que a lo largo de mi vida he intentado duramente adherirme, no están en sintonía con los enfoques, las tendencias y los modernos métodos de nuestras instituciones. Por una cuestión de honestidad con Dios y con mi conciencia, no veo más remedio que renunciar al título de príncipe. Tuve el gran honor de servir a mi amado país y a mi querido pueblo durante los años de mi vida. Permaneceré leal a nuestra querida Jordania, como siempre lo he sido y seré”, escribió hace algunas semanas en sus redes sociales.

Unas palabras que no tardaron en obtener respuesta por parte del soberano. En una carta escrita por Abdalá y publicada junto a un Real Decreto, el marido de Rania de Jordania explicó que su hermano no puede renunciar al título a través de Twitter -ya que es una decisión que corresponde al jefe del Estado- y además, ha revelado que el príncipe Hamza le ha enviado una carta en la que solicitaba que se le mantuvieran los privilegios económicos que van aparejados al título de príncipe jordano.

En lugar de mostrarse crítico con él, Abdalá le ha tendido una mano a su hermano: “Le ofreceremos a Hamzah lo que necesite para una existencia cómoda, pero ya no le permitiremos el espacio del que ha abusado para ofender a la Nación, sus instituciones y su propia familia o para socavar la estabilidad de Jordania”, declaró que Rey, que se ha mantenido firme en la defensa de los principios que rigen el país. “No permitiremos que nuestro país sea rehén de los caprichos de alguien que no ha hecho nada por servirlo”. Unas últimas palabras por parte del hijo mayor del difunto Rey Hussein, que non han recibido respuesta de Noor o de su heredero.

Sea como fuere, la realidad es que hoy, más que nunca, el momento de Noor ha pasado. Sobre todo ahora, tras el anuncio del compromiso del actual heredero, el príncipe Hussein, con la joven Rajwa Khaled. Un movimiento que afianza la descendencia de Abdalá en el trono hachemita y que pone en el foco mediático a la que será la futura reina consorte que, casualidades de la vida, también estudió Arquitectura, como la que fuera ‘Luz de Hussein’. El futuro de la Corte ya no pasa, en ningún caso, por una de las mujeres que más ha marcado la historia reciente de Jordania.

Guardiana ‘en la sombra’ de la Princesa Leonor

Desde siempre, la Reina Noor ha mantenido una relación muy estrecha con la Familia Real española, en especial, con doña Sofía. Han sido muchas las ocasiones en las que se las ha visto juntas y, de hecho, Noor fue una de las asistentes a las celebraciones del ochenta cumpleaños de la madre de Felipe VI.

Aunque no hay confirmación al respecto, lo cierto es que la elección por parte de la Princesa Leonor del Atlantic College de Gales, podría haber tenido algún tipo de vinculación con la Reina Noor, dado que desde el año 1995 es presidenta del movimiento UWC, donde además estudió su hija, la princesa Raiyah.