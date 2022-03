Nicole Coste ensombrece el feliz regreso de Charlene a Mónaco

Este fin de semana, el Principado de Mónaco sorprendía con una inesperada y alegre noticia. El Palacio Grimaldi anunciaba, a través de un comunicado, que la princesa Charlene había regresado a casa después de varios meses ingresada en una clínica en Suiza. Un internamiento que se producía debido a las secuelas, no solo físicas, de todo el proceso por el que la Princesa ha pasado en el último año, a raíz de la infección de las vías altas que ha padecido y que ha provocado que tenga que someterse a varias intervenciones.

Aunque Charlene dejaba Sudáfrica en noviembre, su reencuentro con la familia era más bien breve, porque muy pronto ponía rumbo a Suiza para su recuperación. A pesar de que ha estado bastante aislada durante este tiempo, se ha confirmado que ha recibido algunas visitas, no solo de su marido y sus hijos, sino también del multimillonario ruso Vladislav Doronin, expareja de Naomi Campbell.

En estos meses en los que Alberto ha estado solo, sus hermanas han sido un gran apoyo, pero no ha estado exento de polémica. La madre de su hijo Alexandre, que recientemente cumplía la mayoría de edad, daba una entrevista a Paris Match donde acusaba a Charlene de no tratar de manera adecuada a su hijo, a la par que se deshacía en halagos con el Príncipe. Unas declaraciones que han provocado el enfado del soberano, que siempre ha sido muy atento con ella y ha mantenido una buena amistad.

De hecho, su presencia hace unas semanas en la misa el día de Santa Devota hacía pensar en que el Príncipe y su ex habían dejado atrás sus diferencias, pero la realidad podría ser diferente. A raíz del cumpleaños del soberano, la togolesa no ha querido perder la oportunidad de felicitar al Príncipe. Lo ha hecho a través de las redes sociales, en un mensaje muy emotivo: “feliz cumpleaños, Alberto. El mundo te reconocerá como el Leal, la Dignidad, el Rey”, ha escrito junto a una imagen en la que aparecen los dos en una fotografía con su hijo Alexandre. Unas palabras que, a pesar de que incurren en algunos errores -Alberto es príncipe soberano y no rey-, están cargadas de cariño hacia el monegasco.

Aunque no es un mensaje que esté fuera de lugar, lo cierto es que sí que se ha producido en un momento delicado. La vuelta de Charlene a Mónaco ha dejado de lado cualquier tipo de detalle relacionado con el Príncipe, incluso su cumpleaños. Sin embargo, las palabras de Nicole y la fotografía con su hijo insiste en la idea de que ella siempre va a estar allí, un detalle que ya se comprobó en la celebración de Santa Devota, a la que, por motivos obvios, Charlene se ausentó.

Más allá de la entrevista a Paris Match que tanto molestó al príncipe Alberto, en otras declaraciones a un periodista británico, Nicole llegó a decir que “no le importaba lo que le ocurriera a Charlene” e incluso insinuó que todo era producto del karma. A pesar de todo, ella sigue insistiendo en que es la persona que más conoce al príncipe Alberto y que en Mónaco la quieren más a ella que a Charlene. El tiempo dirá cómo evoluciona esta situación pero está claro que Nicole no está dispuesta a dejar de ser la tercera en discordia.