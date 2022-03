No es un cumpleaños al uso para Alberto de Mónaco. El soberano sopla sesenta y cuatro velas pero, su situación actual nada tiene que ver con la del año pasado. Desde hace más de doce meses, el soberano no cuenta con uno de sus mayores apoyos cerca, la princesa Charlene. Está a punto de cumplirse un año desde que la exnadadora viajara a Sudáfrica para asistir a las exequias del rey de los zulúes, con quien mantenía una excelente relación y, poco después, prestaba su imagen a una campaña de la Fundación Princesa Charlene para intentar poner freno a la caza furtiva de rinocerontes en el país.

Nada hacía presagiar entonces que el viaje de Charlene se convertiría en una pesadilla, para ella, y para el resto de su familia a consecuencia de una infección en las vías altas que le ha provocado muchas complicaciones. Varios meses después y tras numerosas intervenciones, Charlene volvía a Mónaco en el mes de noviembre, pero de manera casi inmediata ingresaba en un centro fuera del Principado en el que se está sometiendo a tratamiento para superar esta complicada etapa.

Sin embargo, a pesar de la difícil situación que ha vivido el matrimonio, apenas unos días antes del cumpleaños del soberano el Palacio Grimaldi anunciaba el regreso de la Princesa a casa. Una feliz noticia para la familia y, sobre todo, un inesperado regalo de cumpleaños por adelantado para Alberto, que podrá disfrutar de esta jornada tan especial con su esposa.

El regreso de Charlene no implica que vaya a retomar su actividad institucional. Tal como han confirmado fuentes oficiales, la recuperación de la Princesa aún no ha terminado, por lo que no se sabe cuándo podrá reincorporarse a la agenda. De hecho, se ha pedido a los medios que respeten la privacidad de la familia, ya que la Princesa necesita paz y tranquilidad para recuperarse.

A pesar de la vuelta de Charlene, es una realidad que el príncipe Alberto ha pasado los últimos tiempos en una situación complicada. El soberano ha tenido que estar al frente de los compromisos institucionales y al cuidado de sus hijos menores, Jacques y Gabriella, que desde hace algún tiempo estudian en Palacio.

Un cumpleaños discreto

Este digital se ha puesto en contacto con el Palacio Grimaldi para confirmar si hay algún tipo de actividad prevista para el aniversario del soberano. Desde la oficina de prensa nos han comentado que no habrá celebraciones oficiales, sino que se trata de una jornada familiar en la que se espera que el Príncipe disfrute de la compañía de sus seres queridos, más aún ahora que Charlene está de vuelta.

Lo que no se sabe es si esta posible celebración contará con más personas además del círculo más íntimo de los Grimaldi, por ejemplo, con Nicole Coste, que protagonizó una entrevista un tanto polémica por la mayoría de edad de su hijo, lo que provocó el enfado del soberano. Pese a esto, la vimos recientemente en las celebraciones de Santa Devota, lo que podría indicar que la situación entre ambos se ha normalizado.

Los apoyos del Príncipe

Ante la ausencia de la Princesa estos meses, Alberto de Mónaco ha tenido que buscar apoyo en sus hermanas, que han retomado compromisos de los que se habían alejado y, además su presencia es cada vez más constante, especialmente la de Carolina de Mónaco que, además, siempre está muy pendiente de sus sobrinos. Sin embargo, no deja de ser un momento complicado para el soberano, que lleva con gran aplomo la tarea de ser ‘padre soltero’ y jefe de Estado al tiempo.

El misterio de Charlene

Hace algunas unas semanas, en el cumpleaños de Charlene, la Princesa rompió su silencio para compartir un vídeo de la Fundación Princesa Charlene en el que se veían imágenes de su vida. Sin embargo, desde entonces, el silencio en torno a la exnadadora ha sido total. Aunque ella misma solía ser muy activa en las redes, lleva tiempo sin pronunciarse, algo que llama mucho la atención. Pese a su vuelta a Mónaco, no se espera que se la pueda ver en público hasta que complete su recuperación y varias fuentes aseguran que no será hasta después del verano, quizás con la celebración del Día Nacional de Mónaco.