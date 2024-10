Si hay algo que siempre ha caracterizado a los hijos de la princesa Carolina de Mónaco es su afán por proteger su vida privada, a pesar del constante interés mediático que ha existido en torno a ellos desde incluso antes de su nacimiento. La hermana de Alberto de Mónaco ha sido a lo largo de las últimas décadas una de las figuras de mayor relevancia para la prensa. Sobre ella han corrido ríos de tinta en todo el mundo, a veces con reportajes centrados en sus amores y otros temas más privados, mientras que otras veces el objeto de los artículos era su innata elegancia.

Sus cuatro hijos -y en cierta medida también sus nueras-, son los herederos de este interés general por la vida de su rama Grimaldi, pero, sobre todo, ha sido su hija mayor Carlota Casiraghi la que ha sido considerada la verdadera depositaria del legado de la princesa de Hannover. Un legado que desde hace pocos años comparte con su hermana Alexandra, aunque la pequeña de la familia ha empezado a concentrar el interés de los medios de forma continua hace relativamente poco.

La princesa de Hannover con su hija mayor. (Foto: Gtres).

De Carlota Casiraghi siempre se ha destacado el inmenso parecido físico con su madre, hasta el punto de que, si echamos la vista atrás y recuperamos imágenes de la princesa en el pasado, es prácticamente clavada a su hija mayor. Es más, Carlota ha heredado la elegancia de la hermana de Alberto de Mónaco y también ha seguido sus pasos como musa de Chanel. La joven no lleva título de princesa y desarrolla su vida al margen del Principado, pero sí que está presente en determinados actos y es un gran apoyo para su madre y su tío. No es una royal al uso, pero tampoco está desvinculada del ámbito de la realeza.

De la relación de ambas no se conocen muchos detalles concretos, debido a que ambas son muy celosas de su privacidad. No obstante, sí se sabe que se llevan muy bien y tienen un vínculo estrecho. Una situación diferente a la que la propia Carolina tenía con su madre, Grace Kelly. Ella misma ha hablado alguna vez de la distancia con la actriz y de la cercanía que tenía con su niñera. Con sus hijos la situación es diferente, más aún con sus nietos, de los que disfruta enormemente.

Carolina de Mónaco con Carlota Casiraghi en un desfile. (Foto: Gtres).

El disgusto de la princesa de Hannover

Sin embargo y, a pesar de que se lleven bien, los roces son inevitables. El último, según la prensa alemana, ha tenido que ver con una reciente entrevista que ha dado la sobrina de Alberto de Mónaco ha dado al diario británico The Telegraph, en la que ha hablado de facetas más privadas de su vida, así como del papel público que a veces ejerce, a pesar de que no es parte oficial de la institución.

Según ha apuntado la prensa alemana, la princesa de Hannover no está nada contenta con las declaraciones de su hija mayor y no aprueba que se haya pronunciado en público en un medio de tanto calado sobre un tema que debería permanecer en el ámbito privado y familiar. Pero, sobre todo, lo que más le molesta es el contenido de sus declaraciones.

La princesa de Hannover con sus hijos. (Foto: Gtres).

Como menciona Bunte, Carolina está especialmente disgustada por algunas de las palabras de su hija mayor. Carlota ha asegurado que no valora especialmente representar al Principado y prefiere romper con su estatus real. Un rol que no es oficial porque no forma parte de la institución como tal ni tiene ningún título, aunque a veces sí que participa en actos puntuales. Según ella misma ha dicho al citado diario británico, este papel pseudo institucional le genera tensión y preferiría no tener que sentir el peso de los compromisos.

Unas palabras que han molestado a la princesa de Hannover, que sigue siendo un miembro muy activo del Principado y está plenamente comprometida con su trabajo, tal como apunta la revista alemana. No obstante, no ha trascendido ninguna reacción oficial ni tampoco se espera que ellas hablen públicamente de esto, ya que nunca lo han hecho.