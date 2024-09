A principios de año saltó la noticia de la separación de Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam. Una información nunca confirmada de manera oficial, pero que se dio por buena con el paso de las semanas y la evidente distancia de la pareja. Más aún, cuando la hija mayor de la princesa Carolina de Hannover fue fotografiada junto al escritor francés Nicolas Mathieu. Como era de esperar, tanto Casiraghi como Rassam han apostado por la discreción en lo que respecta a su separación, sobre todo, por el hijo que tienen en común. Sin embargo, y por insólito que parezca, la sobrina del príncipe Alberto de Mónaco acaba de romper su silencio en una entrevista completamente inesperada.

Unas declaraciones que han pillado por sorpresa a propios y extraños, dado que la joven siempre ha sido muy hermética con su privacidad. Tanto ella como sus hermanos apenas comparten información de su vida familiar, algo que contrasta, por ejemplo, con la actitud que mantienen los hijos de la princesa Estefanía de Mónaco. Ellos no tienen reparos en publicar fotografías y datos de su vida a través de las redes sociales.

Carlota Casiraghi en Cannes con Dimitri Rassam. (Foto: Gtres)

Carlota, una ‘royal’ con espíritu libre

Carlota Casiraghi ha escogido un medio británico para romper su silencio y dar una entrevista en la que ha hablado como nunca de cuestiones relacionadas con su vida privada, pero también de su pasión por la literatura y la filosofía.

Ha sido con el diario The Telegraph con el que la hija de la princesa de Hannover se ha sincerado y al que ha confesado los desafíos a los que se ha tenido que enfrentar a raíz de su maternidad o lo importante que es la literatura en su vida. Una pasión que, por cierto, comparte con el escritor francés Nicolas Mathieu. «La lectura me ha ayudado a no vivir según expectativas y juicios», ha dicho Casiraghi. Ella considera que es importante dejar atrás algunos convencionalismos y poder expresarse y vivir con libertad. Es más, aunque no tiene ningún título, siempre intenta mantenerse al margen del rol inherente como hija de la princesa de Hannover. «Es un papel importante para mi familia, pero genera presiones porque la gente te juzga y espera demasiado de ti cuando tienes un estatus oficial», ha declarado la sobrina del príncipe Alberto.

Carlota Casiraghi con los príncipes Alberto y Charlene. (Foto: Gtres)

Sus confesiones más personales

En esta entrevista la hija de Carolina de Mónaco también ha hablado de algunas cuestiones más personales, como su experiencia como madre. Carlota es madre de dos hijos, fruto de dos relaciones diferentes. Según ha contado, percibe la maternidad como un desafío. «Creo que para las mujeres es un desafío tener hijos», ha explicado Casiraghi, que considera que los hombres no sienten la misma presión que las mujeres en este aspecto. «Es desigual porque pensamos constantemente en lo que estará pasando en casa, y a los hombres no les pasa esto. Antes de tener hijos, no eres consciente de que vas a tener que luchar por tu propio espacio», ha sentenciado.