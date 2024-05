En el mismo lugar, pero sin coincidir, al menos, que se tenga constancia. Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam no han querido faltar a su cita con el Festival de Cannes, pero lo han hecho por separado, ya que desde hace algunos meses que ya no son pareja. La hija de la princesa de Hannover y el cineasta se han dejado ver en diferentes eventos de este importante evento para el mundo del cine y han posado sonrientes para los medios, sin pronunciarse sobre el punto en el que se encuentra su relación.

Fue hace unos meses cuando varios medios franceses publicaron la noticia de la separación de la pareja, aunque nadie cercano a ellos, ni tampoco ellos mismos se han pronunciado al respecto. Algo que, por otra parte, no resulta extraño para la hija de la princesa de Hannover, como miembro de la Familia Grimaldi, dado que el hermetismo suele marcar su día a día. Lo que sí se sabe es que Carlota Casiraghi ha sido fotografiada en actitud cómplice con el escritor francés Nicolas Matthieu, lo que hace pensar que ha rehecho su vida o, al menos, que se encuentra ilusionada de nuevo.

Dimitri Rassam, posando junto a su madre en Cannes. (Foto: Gtres)

A pesar de la separación, ni Carlota, ni tampoco Dimitri Rassam, han faltado a la actual edición del Festival de Cannes, en cuya alfombra roja se han dejado ver en el pasado juntos. El cineasta ha posado sonriente con la que es, sin lugar a dudas, su mejor apoyo, su madre, Carole Bouquet. Ella, por cierto, es íntima amiga de la princesa Carolina de Mónaco. Además, Dimitri ha sido fotografiado por los paparazzi disfrutando de un relajado baño en la costa francesa, en la zona de Antibes, muy cerca de Cannes, justo un día después de que Carlota Casiraghi deslumbrase en la alfombra roja de La Croisette.

Carlota Casiraghi, en el Festival de Cine de Cannes. (Foto: Gtres)

La sobrina del príncipe Alberto de Mónaco acudió en solitario al estreno de la película Marcelo Mio, vestida con un elegante y sofisticado jumpsuit de color blanco de su firma de cabecera, Chanel. Un look con el que acaparó todas las miradas, no solamente por su elegancia, sino también por su regreso a Cannes tras su separación. Esta vez, la hija de la princesa Carolina no acudió con el escritor francés con el que se la relaciona, que tampoco la ha acompañado a otras citas importantes, lo que hace pensar que todavía no han oficializado su relación.

Dimitri Rassam, descansando en Cannes. (Foto: Gtres)

Mismo lugar, diferentes circunstancias

Hace justo un año, el Festival de Cannes se convirtió en el escenario de uno de los encuentros más destacados de miembros de la Familia Grimaldi. Además de Dimitri Rassam y Carlota Casiraghi, hasta la localidad costera se trasladó la princesa de Hannover, así como su hijo Pierre y Beatrice Borromeo.

Dimitri Rassam, junto a Carlota Casiraghi y Carolina de Mónaco. (Foto: Gtres)

En aquel momento se confirmó que las productoras de Beatrice Borromeo y la de Dimitri Rassam se encontraban trabajando en un proyecto sobre la dinastía Grimaldi del que, por ahora, no se han tenido más noticias. Quizás dentro de un tiempo se confirmen más detalles al respecto.