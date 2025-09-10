Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda retomaron este martes, 9 de septiembre, su agenda oficial con una visita a la región de Flevolanda, un área en pleno desarrollo que se ha convertido en ejemplo de crecimiento sostenible en los Países Bajos. La jornada tuvo como objetivo reforzar el compromiso con un futuro habitable, con más oportunidades de empleo de calidad y servicios mejorados para sus ciudadanos. El viaje, que combinó la vertiente institucional con la cercanía habitual de la pareja real, estuvo marcado tanto por momentos emotivos como por un pequeño incidente que protagonizó la reina Máxima.

A su llegada, la reina fue recibida por una niña que, con timidez, le entregó un ramo de flores. Lejos de la formalidad que suelen acompañar a los actos oficiales, Máxima se agachó para ponerse a la altura de la pequeña y se fotografió con ella de manera divertida, provocando sonrisas entre los asistentes. Ese gesto espontáneo marcó el inicio de una jornada que transcurrió con la naturalidad y el carisma que caracterizan a la reina de origen argentino.

Los reyes Guillermo y Máxima de Holanda en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Tras ese primer encuentro, los soberanos visitaron el centro cultural Kubus y el Parque Nacional de Nieuw Land, dos ejemplos de cómo se está trabajando en la región para compaginar la innovación, el arte y el respeto al medioambiente. Posteriormente, se trasladaron al municipio de Almere, donde recorrieron el centro comunitario De Ruimte y el MBO College Poort, un centro de formación profesional que cuenta con una amplia oferta educativa para jóvenes. Allí, fueron recibidos por alumnos que explicaron con entusiasmo los distintos programas de estudio y los proyectos en los que están involucrados.

Fue precisamente en este centro educativo donde se produjo un pequeño accidente que no tardó en convertirse en la anécdota del día. Para inmortalizar la visita, los reyes y los estudiantes se colocaron en una escalinata con el objetivo de tomarse una fotografía grupal. En el ambiente reinaba la alegría y la algarabía propia de la juventud, lo que llevó a que algunos de los alumnos se agolparan demasiado cerca de los soberanos. Entre bromas y risas, uno de ellos perdió el equilibrio y terminó cayendo accidentalmente sobre la reina Máxima, golpeándole en la cabeza y desplazando ligeramente el tocado que llevaba.

👉 Koningin Máxima krijgt een tik tegen haar hoofd tijdens streekbezoek in Almere. Grapje, weddenschap of gewoon een ongelukje? Bekijk de beelden zelf ⬇️https://t.co/q6n5FR4pRQ pic.twitter.com/GDBdbHSUZp — Rick Evers (@RickEversRoyal) September 9, 2025

La reacción de la reina fue tan natural como elegante: lejos de molestarse, respondió con un gesto de asombro y una media sonrisa, acomodándose rápidamente para que la foto pudiera realizarse sin más incidentes. El rey Guillermo Alejandro, ocupado en atender a otros estudiantes, apenas se percató del accidente, que no pasó de ser una simpática anécdota. Finalmente, ambos saludaron con afecto a los alumnos antes de continuar con la apretada agenda del viaje, que les llevó después a Zeewolde.

Más allá de la anécdota, la reina Máxima volvió a destacar por su estilo. Para la ocasión recuperó un vestido rosa chicle de silueta evasé y capa superior, que ya había lucido en el Día del Rey (Koningsdag) de 2022. La elección de repetir este diseño, lejos de restar, aportó un aire fresco y sofisticado que no pasó desapercibido. Lo complementó con unos pendientes de la diseñadora española Luz Camino, reconocida internacionalmente por su originalidad y delicadeza, y un tocado en tono beige tipo casquete firmado por la sombrerera belga Fabienne Delvigne.