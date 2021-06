El ‘momento twin’ de la reina Letizia y Marisa Paredes

Desde hace algunas semanas, doña Letizia ha dado un cambio en su armario. Después de varios meses en los que la sobriedad era la nota dominante en sus looks y prefería no estrenar ninguna prenda -de acuerdo con la complicada situación sanitaria y económica que atravesaba el país-, en los últimos tiempos ha sorprendido con significativos estrenos. La semana pasada lo hacía con un diseño de la firma Leyre Douiel adquirido a través de la plataforma Es Fascinante en su visita a Vitoria, mientras que, por ejemplo, en la Confirmación de Leonor apostaba por un pantalón de la marca Bleis. De la misma manera, en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, doña Letizia estrenaba un favorecedor vestido-abrigo en rosa cuya procedencia aún no ha trascendido, pero que deja claro el cambio de tendencia en los looks de la Reina.

En esta ocasión, la esposa de Felipe VI ha apostado por un favorecedor diseño en rosa fresa, uno de los tonos de tendencia esta temporada. Se trata de un vestido camisero, largo hasta el tobillo, anudado a la cintura, con manga larga y falda de volantes. Un diseño de una de sus firmas fetiche, Hugo Boss, que la Reina ha adaptado a su gusto, acortando un poco el largo original. Lo ha combinado con salones destalonados de Carolina Herrera en print animal a tono con el diseño, su inseparable sortija dorada de Karen Hallam y pequeños pendientes de chatones de brillantes.

Un diseño que recuerda mucho a un reciente look que lució Kate Middleton en un encuentro con una niña que padecía leucemia en el Palacio de Holyrood, a la que prometió que vestiría de rosa cuando se vieran. No es la primera vez que doña Letizia apuesta por un estilismo que recuerda a alguno de la Duquesa, sino que han sido varias las ocasiones en las que ha habido similitudes en los outfits de ambas.

La Reina además se ha convertido en inesperada protagonista de un momento ‘twin’ con una de las veteranas del panorama cinematográfico español. Y es que, curiosamente, la actriz Marisa Paredes ha sido una de las asistentes a la inauguración y ha apostado por un look en el mismo color que el de la esposa de Felipe VI. Una divertida anécdota para una jornada dedicada a una de las grandes pasiones de doña Letizia, el cine.

Esta semana es especialmente intensa para los Reyes. Además de la inauguración de la muestra, el Rey tiene esta tarde una cita con el Periodismo, en la entrega de los Premios ‘Rey de España’ y los ‘Don Quijote’. Mañana, Sus Majestades viajarán a Granada para otro evento cultural, la exhibición dedicada al motivo de las odaliscas, con obras de figuras como Ingres o el español Picasso entre otros muchos nombres importantes de la Historia del Arte.