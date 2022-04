Este fin de semana, la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor ha acogido la tradicional celebración religiosa por la Pascua. Una cita esencial en la agenda de la familia real británica a la que han asistido varios de los miembros del clan Windsor. A pesar de que se ha echado de menos a la Reina Isabel -que limita al máximo sus compromisos oficiales debido a su estado de salud y su avanzada edad-, no han faltado los duques de Cambridge, que han ejercido de perfectos representantes en compañía de sus hijos mayores.

Un acto en el que los más pequeños se han convertido en los grandes protagonistas. Aunque los duques de Cambridge no han llevado al pequeño Louis -que está a punto de cumplir cuatro años-, George y Charlotte han acaparado todas las miradas, junto a los hijos de Zara y Mike Tindall.

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la moda española ha estado muy presente en esta jornada. No ha sido gracias a los looks de los miembros adultos de la familia Windsor sino, precisamente, gracias a los más pequeños. Un detalle que, por otra parte, no es algo novedoso, ya que han sido muchas las ocasiones en las que Kate Middleton ha vestido a sus hijos con moda española, especialmente prendas de Amaia Kids o abrigos de la marca Marae.

En esta ocasión, la princesa Charlotte -que es ya toda una mini it girl- ha lucido un vestido en estampado floral y color azul claro. Una prenda de la firma Rachel Riley que ha combinado con un cárdigan azul marino de Il Porticciolo y medias celestes de Amaia Kids. El príncipe George, por su parte, ha vestido un traje en color azul, con corbata de El Corte Inglés, en concreto, de la marca Tizza’s. Por su parte, la hija mediana de Mike Tindall y Zara Tindall ha llevado un vestido estampado de Mango.

Hace unos días, el hijo mayor de los Cambridge, en el servicio religioso de Acción de Gracias por el duque de Edimburgo también llevó una corbata de esta firma. George no fue el único con moda española, sino que también Mia Tindall llevó unas manoletinas de la diseñadora Manuela de Juan, mientras que Charlotte lució un abrigo de Amaia Kids en azul.

La moda española ha formado parte a lo largo de los años del armario de los más pequeños de la familia Windsor, especialmente de los hijos de los duques de Cambridge, a los que hemos visto luciendo prendas ‘made in Spain’ en muchas ocasiones en actos públicos. Un detalle que puede tener que ver con el hecho de que su niñera, María Teresa Turrión, sea de origen español.

Esta celebración de la Pascua ha coincidido con una fecha triste para los Windsor. Hace precisamente un año, en el mismo lugar, se celebró el funeral por el príncipe Felipe, fallecido el 9 de abril de 2021.