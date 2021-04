La infanta Sofía de Borbón cumple 14 años. La benjamina de los reyes don Felipe y doña Letizia está de celebración aunque las circunstancias actuales no sean las más propicias. La Infanta cumple un año más en una situación cuanto menos peculiar, no solo por la crisis sanitaria del coronavirus, sino porque además, su presencia en actos oficiales es cada vez mayor. Un cambio que no viene motivado por ella en sí misma, sino más bien por el camino marcado por su hermana, la princesa de Asturias. Hace unos días, la familia real al completo viajaba hasta Cartagena para que Leonor ejerciera de madrina del nuevo submarino de la Armada.

Sin embargo, parece que mientras Leonor va dando pasos hacia su inexorable destino, Sofía por ahora permanece disfrutando de una vida relativamente normal. Y es que la hija mayor de los reyes se convertía en protagonista hace casi tres años con motivo de los Centenarios de Covadonga, en una serie de actos a los que acudía también su hermana. Tenía entonces 12 años. Poco después, en 2019, cuando aún no había cumplido los 14, debutada en los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, que precedían a su estreno en los galardones de la Fundación Princesa de Girona. Cuando todavía no alcanza los 16 años, Leonor ya ha dado varios discursos, participó en la lectura de la Constitución y ha protagonizado su primer acto en solitario. Nada que ver con su hermana menor.

A pesar de que la infanta Sofía es desde siempre la ‘fiel escudera’ de la Princesa, entre ellas hay una clara diferencia marcada por el protocolo. Ya desde que don Felipe asumiera la jefatura del Estado, Leonor se coloca a su derecha en los actos en los que participan, mientras que Sofía permanece junto a su madre, que siempre está muy pendiente de ella.

La próxima marcha de la Princesa a Gales para estudiar el Bachillerato Internacional al UWC Atlantic College supone un punto de inflexión para Sofía. No está previsto, por ahora, que incremente su actividad, pero sería una posibilidad. De hecho, al margen de los actos oficiales en los que participa con el resto de la familia, a Sofía solo la hemos escuchado hablar en una ocasión, precisamente con motivo de la Lectura Virtual de El Quijote el Día del Libro de 2020, cuando leyó unos párrafos del texto y después envió un mensaje a los jóvenes en plena pandemia acompañada de su hermana Leonor.

Un gran cambio

A pesar de que hasta ahora ha sido Leonor quien ha acaparado gran parte de la atención por el papel que está destinada a desempeñar en el futuro, lo cierto es que Sofía cada vez concentra más miradas. En los últimos tiempos, la Infanta no solo ha experimentado una llamativa evolución a nivel físico (es ya más alta que su hermana a pesar de ser menor), sino que además, posee una elegancia innata que la hace destacar. Con el paso del tiempo, los estilos de ambas se han ido diferenciando de manera muy clara y precisamente el de Sofía se acerca más a las últimas tendencias mientras que Leonor se mantiene más clásica.