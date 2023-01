Los elegantes looks con los que Doña Sofía marcó la pauta de la primera gran cita anual de Letizia

Aunque no es habitual hablar de los estilismo de la Reina Sofía, no cabe duda de que el paso de los años ha convertido a la esposa de Don Juan Carlos en toda una it girl atemporal. Si hay algo que caracteriza los atuendos escogidos por la madre de Felipe VI a lo largo de su trayectoria al frente de la Corona, es sin duda la elegancia y la sofisticación, dos valores que han trascendido también sobre su personalidad y por los que se ha convertido en una de las figuras más queridas de este país.

Aunque sigue al frente de la monarquía española al hacerse cargo de distintos actos royal con el objetivo de suavizar la agenda de su hijo y de la esposa de este, cabe destacar que, cuando era Reina, Doña Sofía jugaba un papel clave en la institución mencionada. Es por ello que, año tras año, la abuela de la Princesa Leonor se convertía en la gran protagonista de la Pascua Militar, el evento con el que Sus Majestades dan pistoletazo de salida a sus quehaceres al frente del trono y con el que dan la bienvenida al año militar. Algo que ahora hacen tanto Felipe VI como la Reina Letizia a las mil maravillas, y que sin embargo, antes de 2014 fue tarea del Rey Juan Carlos y de su esposa.

Dado el gran significado que posee la cita mencionada, la Reina Sofía ha hecho uso de un sinfín de looks destacados, a lo largo de casi cuatro décadas, que ya han pasado a formar parte de la historia de este país al estar compuestos, como manda el protocolo, por traje o falda larga para las féminas. Unas normas que la madre de la Infanta Elena ha acatado a la perfección, escogiendo los grapados, los tejidos satinados, del terciopelo o el tafetán como principales aliados, además de gamas cromáticas de lo más atrevidas entre las que están el azul, el carmesí o el dorado.

Llamaba especialmente la atención su última elección, en la cual ya era Reina emérita. Para una velada tan especial, Doña Sofía se decantaba por un favorecedor diseño de estampado floral en terciopelo con tonos rosados, la cual combinaba con una capa burdeos como broche de oro. Por otro lado, fue en 2014 cuando tuvo lugar su última Pascua Militar en virtud de consorte, optando por un diseño menos llamativo en blanco y negro compuesto por falda de vuelo, cuerpo bordado y una capa a tono para resguardarse de las bajas temperaturas de la capital en estas fechas.

Aunque en LOOK hemos querido recopilar los mejores outfits de Doña Sofía para una fecha tan especial a través de una galería, también hemos puesto especial énfasis en uno de ellos, el cual no utilizó solo en un momento. Se trata del que eligió en 2011, un vestido de seda en color verde metalizado, efecto tornasolado y varias capas que encantó a la Reina, sobre todo teniendo en cuenta que posteriormente volvía a usarlo para estar presente en la boda de su sobrino en Atenas. Pero sea como fuere, todas sus elecciones pueden servir de gran ayuda para Doña Letizia si todavía no sabe qué ponerse.