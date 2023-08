Mientras que el príncipe Enrique ha viajado a Tokio y a Singapur para un torneo benéfico de polo, su esposa, Meghan Markle, ha permanecido en California. La duquesa de Sussex ha sido vista en un concierto de Taylor Swift y también disfrutando de una cena con un grupo de amigas, sin embargo, no ha sido esta la única salida de la nuera del rey Carlos de Inglaterra.

Meghan Markle con el príncipe Enrique. / Gtres

Aunque no se han conocido los motivos por los cuales Meghan no ha acompañado a Enrique a Japón y a Singapur, la norteamericana no ha estado parada en estos días. Es cierto que la ausencia de la Duquesa en Asia ha incrementado los rumores de crisis en la pareja, algo que ha sido una constante en los últimos meses pero, la realidad es que ni Enrique ni Meghan han hecho declaraciones al respecto y continúan con sus respectivas rutinas sin cambios.

Este fin de semana, mientras que el hijo menor del rey Carlos se encontraba en Singapur, la Duquesa ha salido a hacer unos recados en las inmediaciones de su domicilio. Hasta aquí nada extraño, de no ser porque Meghan llevaba en una de sus muñeca un pequeño parche de color azul que ha generado un gran interés.

El príncipe Enrique con Nacho Figueras. / Gtres

Ha sido el tabloide británico Daily Mail el que ha publicado las imágenes de Meghan Markle, vestida con un pantalón blanco, un jersey claro, pañuelo al cuello y un abrigo de paño en Montecito. Unas fotografías que llaman la atención por el look invernal de la esposa del príncipe Enrique pero, sobre todo, por el parche que se ve en su muñeca izquierda.

Meghan Markle y el príncipe Enrique en un vídeo reciente. / Technology Youth Power Fund

Se trata de un parche de bioseñales de la firma NuCalm que, según afirman sus fabricantes, ofrece una sensación de tranquilidad a los usuarios. El parche, que se vende en E.E.U.U. en paquetes de 20 unidades por unos 80 dólares, tiene efectos sobre el sistema nervioso parasimpático, una parte del cerebro que ayuda en los momentos de ansiedad. Según sus creadores, simplifica el proceso de activación del sistema nervioso parasimpático, que nos calma, al «tocar el meridiano del pericardio del cuerpo con frecuencias electromagnéticas (EM) particulares». Tal como apuntan desde la marca, estos parches pueden ajustar de manera relativamente sencilla el sistema nervioso del modo «simpático», que es lo que asociamos con la lucha o la huida, al modo ‘parasimpático’ o ‘descanso y digestión’. Los discos se pueden usar durante 24 horas seguidas y se colocan en el interior de la muñeca izquierda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de W I L L I A M F. G O O D G E (@williamgoodge)

Aunque ahora se ha visto a Meghan Markle con ellos, lo cierto es que han sido varios los rostros conocidos los que han apostado por este producto, principalmente del panorama estadounidense, como es el caso del deportista Jonathan Toews o la presentadora Brooke Burke.

No se sabe, por el momento, si la duquesa de Sussex ha recurrido a los parches porque se encuentra en un momento complicado -que no sería extraño, por otra parte-, o si se trata de algún tipo de movimiento comercial por parte de la esposa del príncipe Enrique. De ser así, no sería extraño que, en las próximas semanas se viera a Meghan promocionando de alguna manera estos parches, aunque no cabe duda que estas primeras fotografías de ella con los parches son una campaña publicitaria en sí misma.