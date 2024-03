Nuevo proyecto sobre la mesa de la duquesa de Sussex. Mientras en el Reino Unido todos los focos están puestos en la evolución de la princesa de Gales y del rey Carlos, al otro lado del Atlántico, el príncipe Enrique y Meghan Markle continúan centrados en sus diferentes proyectos. Hace apenas unas semanas les vimos muy unidos en la cuenta atrás para la nueva edición de los Juegos Invictus en Vancouver y ahora es la duquesa de Sussex la que centra la atención por su nuevo paso en solitario.

Meghan Markle y el príncipe Enrique juntos en Canadá. / Gtres

Tal como se ha confirmado, Meghan Markle ha unido sus fuerzas a uno de los rostros más conocidos del panorama internacional, la actriz Geena Davis. Ambas han decidido colaborar con el proyecto de Moms First, uno de los socios de la Fundación Archewell, para crear conciencia sobre las formas en las que la televisión y, en general, el mundo del entretenimiento, representa a los personajes que son madres.

Esta semana, Moms First y el Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios han compartido los resultados de un estudio que muestra cómo las representaciones de las madres en la ficción no no siempre reflejan la realidad y por eso, recalcan que es muy importante fomentar un cambio. El estudio, financiado por la Fundación Archewell, ha llegado a la conclusión de que, a pesar de que las madres televisivas se han vuelto un poco más diversas, todavía no se refleja la realidad y que, en el fondo, sigue habiendo una mayoría de jóvenes, de raza blanca y delgadas.

En una entrevista con la edición norteamericana de la revista Vanity Fair , la actriz Geena Davis ha asegurado que se ha sentido muy sorprendida de lo anticuadas que son algunas representaciones de madres en televisión: «No reflejan la realidad moderna como cabría esperar «, ha declarado. Por su parte, la duquesa de Sussex ha emitido un comunicado en el que ha explicado los motivos que la han llevado a sumarse al proyecto y que tienen mucho que ver con su propio pasado como actriz.

Geena Davis en una imagen de archivo. / Gtres

En un comunicado, Meghan explicó su razonamiento para unirse al proyecto. «Mi experiencia pasada como actriz, y ahora como productora y madre, han amplificado mi creencia en la importancia crítica de apoyar a las mujeres y las mamás tanto detrás como delante de la lente», ha asegurado Meghan Markle a través de la Fundación Archewell. Asimismo, la duquesa de Sussex ha comentado que el informe refleja los vacíos que existen en este ámbito en el mundo del entretenimiento y en los que es necesario trabajar para lograr una representación fiel de la realidad.

De la misma manera, la protagonista de Telma & Louise ha comentado que no ha visto el trabajo de Meghan Markle en la serie Suits, pero se siente muy agradecida por el apoyo de la Fundación Archewell: «Nos encanta contar con su apoyo y el de Archwell. No podemos hacerlo sin un apoyo financiero como ese, y obviamente es un tema muy cercano y querido para ella», ha declarado.