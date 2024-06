La duquesa de Sussex continúa volcada con su marca de productos de estilo de vida, completamente al margen de lo que ocurre en el entorno de la Familia Real. Meghan Markle está centrada en su línea American Riviera Orchard, con la que busca hacerse un hueco en los hogares de los norteamericanos, en especial, entre los más selectos. Una firma que ya ha conquistado, al menos en parte, a varias de las personas del círculo del príncipe Harry y Meghan, como es el caso del matrimonio formado por Nacho Figueras y Delfina Blaquier, entre otros.

Aunque han pasado ya varias semanas desde que Meghan Markle presentó su nueva marca, lo cierto es que, todavía no ha terminado de poner en marcha toda la estructura de este proyecto. Tanto que, hasta ahora, tan sólo algunos de los amigos de la duquesa de Sussex han podido probar algunos de los productos que Meghan Markle ha lanzado a través de esta marca, como una mermelada de frutos rojos que ella misma les hizo llegar. No obstante, se sabe que, entre las cosas que van a estar a la venta en la web se encuentran, además de productos de alimentación, vajillas y otros productos de menaje, así como galletas para perros.

Meghan Markle, en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Ha sido gracias a Nacho Figueras, gran amigo del príncipe Harry, que hemos podido saber que la duquesa de Sussex también va a distribuir galletas para mascotas. El deportista ha compartido a través de cuenta en las redes sociales una serie de instantáneas en las que se ve el bote de mermelada que Meghan Markle le ha enviado a él y a su mujer, Delfina Blaquier, así como un recipiente de cristal con una etiqueta que pone ‘Dog biscuits’ (galletas para perros). Las galletas son de color marrón y tienen forma de hueso, aunque, por ahora, no se conocen más detalles sobre este producto.

Las galletas para perros de Meghan Markle. (Foto: Redes sociales)

El íntimo amigo del príncipe Harry ha compartido la imagen de las galletas junto a su mascota, poco antes de una de las grandes citas de la Familia Real. Este fin de semana, los Windsor se han reunido en Londres para la celebración oficial del cumpleaños del rey Carlos III en el tradicional Trooping the Colour, en el que, además, ha reaparecido la princesa de Gales en medio de su tratamiento para el cáncer. La esposa del príncipe Guillermo anunció el viernes a través de un comunicado publicado por el Palacio de Kensington que tenía la intención de estar en las celebraciones, aunque esto no implica que vaya a retomar su agenda pública, ya que aún no se encuentra recuperada.

Kate Middleton se mostró relajada y sonriente durante toda la jornada, en la que contó con el apoyo y la compañía de sus hijos y de su marido, el príncipe de Gales, así como del rey Carlos III, que ha sido una de las personas que más cerca ha estado de la princesa durante los últimos meses, precisamente porque él mismo ha sufrido la misma enfermedad.