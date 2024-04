Cuando el pasado fin de semana, en Florida, los duques de Sussex reaparecieron sonrientes y felices en un torneo de polo benéfico, al lado del príncipe Harry y Meghan Markle estaban dos de las personas más cercanas a la pareja. Se trata del matrimonio formado por Nacho Figueras y Delfina Blaquier. Para Harry, Figueras ha sido, desde hace años, un gran apoyo, pero la relación entre sus respectivas esposas se ha ido estrechando con el paso del tiempo, hasta el punto de que algunos fotógrafos pudieron captar unas imágenes en las que se veía a Meghan Markle y a Delfina Blaquier en actitud cómplice en Palm Beach. Unas instantáneas que han puesto el foco en la argentina, cuya familia ha estado, en el pasado, rodeada de algunas polémicas.

Nacida en noviembre de 1980, Delfina Blaquier es uno de los rostros más conocidos de la alta sociedad de Argentina, pero también una destacada figura a nivel internacional, por sus vínculos con el mundo de la moda y el deporte, entre otras cosas. Blaquier es hija de la piloto argentina Delfina Frers y de Eduardo Blaquier, miembro de una prestigiosa familia. Su abuelo paterno, Juan José Silvestre Blaquier, era jugador de polo, y su abuelo materno es el arquitecto naval Germán Frers. Además, es prima hermana de la periodista Nieves Zuberbühler, casada con Julio Mario Santo Domingo, cuñado de Andrea Casiraghi.

Modelo -ha sido imagen de Ralph Lauren-, empresaria, fotógrafa y también atleta. Como atleta juvenil en la década de 1990, Blaquier compitió a nivel internacional en la disciplina de salto de altura femenino. Fue medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de Atletismo Sub-18 en 1996, medalla de plata en el Campeonato Sudamericano de Atletismo en 1997 y dos veces medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de Atletismo Sub-20 en 1997 y 1998, entre otros reconocimientos.

Delfina Blaquier, con su marido y el príncipe Harry y Meghan. (Foto: Redes sociales)

Delfina Blaquier conoció a Nacho Figueras en 1997, precisamente por la vinculación de ambos con el mundo del polo. La pareja se casó años más tarde, en 2004 y tiene cuatro hijos: Hilario, Aurora, Artemio y Alba.

Los escándalos de la familia Blaquier

Aunque Delfina Blaquier se ha convertido en una de las mujeres más elegantes y admiradas del panorama internacional, su familia no está libre de algunas polémicas. A lo largo de los años, la familia Blaquier ha sido una de las más influyentes de Argentina.

Los abuelos de Delfina fueron Magdalena Nelson de Blaquier y Juan José Silvestre Blaquier. Conocida como ‘Malena’, Magdalena ha pasado a la historia por ser una aristócrata rebelde que desafió las convenciones de la clase alta argentina. Después de la muerte de su esposo, en un trágico accidente de avión, cuando ella apenas tenía 43 años y nueve hijos, se vio obligada a tomar las riendas de la familia. Se le atribuyeron algunas relaciones consideradas poco adecuadas, entre ellas, con el marido de la Reina Isabel, el príncipe Felipe.

Delfina Blaquier, con su marido y el príncipe Harry. (Foto: Gtres)

Los rumores comenzaron cuando el entonces duque de Edimburgo viajó, en 1962, a Argentina, en un presunto viaje de negocios. En aquel momento, se organizó una cena oficial para darle la bienvenida, aunque fue interrumpida por los comandantes de las Fuerzas Armadas, que alertaron al presidente sobre una inminente revuelta militar. Dos días antes del golpe de 1962, Felipe de Edimburgo se alojó en la estancia La Concepción, que originalmente pertenecía a Juan José Silvestre Blaquier. Una visita que dio origen a las especulaciones de romance, a pesar de que Malena Blaquier nunca lo confirmó, ni lo desmintió, aunque sí habló de la visita. No obstante, resulta cuanto menos curioso que Delfina se haya convertido ahora en íntima amiga de los duques de Sussex.

Delfina Blaquier, con su marido. (Foto: Gtres)

Más allá de relaciones ilícitas, la familia Blaquier también se vio salpicada por escándalos vinculados al mundo de la droga. Dolores Blaquier, hija de Malena y madre de Concepción, estuvo tres meses en una cárcel de Argentina a por tráfico de drogas. Según se apuntó en su momento, Dolores habría ejercido como intermediaria entre los narcotraficantes y los consumidores, pertenecientes a la alta sociedad argentina. Al final, Dolores salió de la prisión cuando se modificaron los cargos y solamente se le imputó el delito de tenencia de estupefacientes.

No obstante, Dolores no ha sido la única Blaquier que ha tenido que presentarse ante la justicia. Carlos Pedro Blaquier, de otra de las ramas de la familia Blaquier, también fue citado por la fiscalía para declarar en 2012 por los acontecimientos de la conocida como ‘noche del apagón’. En la semana del 20 al 27 de junio de 1976, en plena dictadura militar, el Gobierno generó una serie de cortes de electricidad por la noche en la que se secuestraron a 400 personas en Jujuy, en la empresa Ledesma. Carlos Pedro Blaquier era, en aquel momento, presidente de Ledesma, la fábrica en la que desaparecieron más personas. En un primer momento, se le consideró cómplice, por haber prestado furgonetas para trasladar a los desaparecidos a un centro clandestino, pero, al final, la Cámara de Contención consideró que no había pruebas para condenarlos.