La rivalidad entre Meghan Markle y Kate Middleton ha sido una constante desde que la duquesa de Sussex entrara a formar parte de la Familia Real. Las comparaciones entre ambas cuñadas han acaparado titulares, alimentadas por los rumores de desencuentros entre las dos. Especulaciones que no han cesado siquiera ahora que el príncipe Harry y su esposa ya no forman parte del día a día de la monarquía y residen a miles de kilómetros.

El último en alimentar esta rivalidad ha sido uno de los rostros más destacados de la moda británica. Julien Macdonald, diseñador galés, ha admitido abiertamente su preferencia por la princesa de Gales sobre Meghan Markle, después de que se le haya preguntado con quién le gustaría colaborar. El modista ha estado presente en los Fragrance Foundation Awards en Londres, donde se pronunció de manera tajante sobre a qué royal le gustaría vestir.

Meghan Markle vestida con un diseño de Dior. (Foto: Gtres)

El diseñador, que se llevó el reconocimiento al Mejor Diseñador de Moda Británico del Año, no tuvo reparos en expresar su opinión sobre con quién no le gustaría trabajar en ningún caso. Julien Macdonald criticó a la duquesa de Sussex, y dijo que Meghan Markle no estaba en sintonía con su manera de entender el estilo.

En declaraciones al Daily Mail, Julien Macdonald dijo: «Kate Middleton es increíble. Me encantaría vestirla con uno de mis diseños. Tengo una gran relación con la reina Camila, es increíble». Además, comentó que no le gustaría ver a Meghan Markle vestida con su ropa: «No, prefiero a Kate y Camila», declaró.

La reina Camila, en una imagen de archivo con Julien Macdonald. (Foto: Gtres)

Julien Macdonald también comentó que, en ocasiones, la reina Camila le pide consejos en términos de estilo: «Lo hace de vez en cuando. Cuando la veo en diferentes eventos, siempre le digo: ‘Estás muy bien, Camila’, y ella me dice : ‘¿Te gusta? Oh, me alegra que lo apruebes’».

Una crítica inesperada

Este comentario por parte de Julien Macdonald llega poco después de que una conocida estilista, Rochelle White señalara las diferencias entre el estilo individual de Kate Middleton y Meghan Markle. La especialista comparó las elecciones de la duquesa de Sussex con el estilo de la princesa de Gales y aseguró que Kaye Middleton opta por una forma de vestir más clásico, mientras que Meghan prefiere un enfoque más relajado y personal, con toques de tendencia. «Meghan tiene una manera de vestir más moderna en lo que respecta a su estilo, mientras que Kate es muy clásica y elegante, con piezas más tradicionales».

Kate Middleton, con un traje, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Asimismo, Rochelle comentó que la duquesa de Sussex muestra más su personalidad a través de la ropa y no tienen reparos en decantarse por lo que más le gusta. Por su parte, la princesa de Gales tiene que adaptarse a unos códigos más estrictos y a un protocolo concreto, y eso se nota en su forma de vestir.