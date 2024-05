El príncipe Harry se suma a una importante campaña sobre salud mental

El príncipe Harry ha hecho de la salud mental una de las cuestiones con las que está más comprometido. Hace pocas semanas, en un viaje a Nigeria junto a su esposa, el duque de Sussex hizo un emotivo discurso sobre la importancia de cuidar la salud mental. «No es ninguna vergüenza poder reconocer que uno tiene un mal día. Ustedes pueden tenerlo, ella puede tenerlo, yo puedo tenerlo. Es probable que todos y cada uno de nosotros lo tengamos en un día determinado», aseguró el hijo menor del rey Carlos III que, ya en ocasiones anteriores, ha hablado abiertamente sobre este tema, incluso admitiendo sus propios problemas de ansiedad y depresión.

Precisamente por eso, no es de extrañar que el hermano del heredero al trono británico haya alzado la voz en estos días, en los que se celebra el Mes de la Concientización sobre la salud mental. El duque de Sussex ha participado en una campaña de Paracelsus Recovery, una exclusiva clínica dedicada a trastornos relacionados con la salud mental, como la depresión, la ansiedad, los problemas de adicción, los trastornos alimentarios y otras cuestiones.

El príncipe Harry, en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

Una campaña en la que también han querido participar otros rostros conocidos del panorama internacional, que han alzado la voz por esta cuestión tan importante y sobre la que es necesario hacer una llamada de atención en nuestros días. Es el caso, por ejemplo, de Elon Musk, Ryan Reynolds o Michael Phelps.

Las palabras del príncipe Harry

Desde Paracelsus Recovery han compartido el mensaje del príncipe Harry, junto al de otras figuras destacadas de la sociedad estadounidense. El hijo menor del rey Carlos III ha expresado lo siguiente: «Necesitamos escuchar más a las personas. Hay que tener muy presente el poder de la conexión. Es necesario crear espacios seguros para que la gente pueda hablar», reza el mensaje del duque de Sussex.

Prince Harry’s statement about listening as the first step to healing is a much-needed message about creating safe spaces for conversations around mental health. Only by creating a safe and supportive community built on connection, can we empower those struggling to speak up.… pic.twitter.com/SWiSHXQjwU

— Paracelsus Recovery (@ParacelsusRehab) May 27, 2024