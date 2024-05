La parada exprés de Meghan Markle en Londres antes de viajar a Nigeria

Meghan Markle ha vuelto a Londres, pero no ha salido del aeropuerto. La esposa del príncipe Harry no acompañó al duque de Sussex en su reciente viaje a Reino Unido, en el que el hijo menor del rey Carlos III acudió a varios actos relacionados con los Juegos Invictus. Un viaje en el que, a pesar de que estuvo arropado por parte de la familia de su madre, Diana de Gales, no se reunió ni con su padre, ni tampoco con su hermano, lo que ha desatado nuevos rumores sobre la situación de tensión por la que pasa la familia.

Sin embargo, a pesar de que Meghan Markle no acompañó a Harry en este viaje, la duquesa de Sussex sí que ha estado en Londres, al menos, en el aeropuerto. Tal como han confirmado medios británicos, la norteamericana voló desde California -donde la pareja reside con sus dos hijos-, hasta el aeropuerto de Heathrow en la capital británica, pero no salió de las instalaciones de la terminal, en concreto, estuvo en la sala VIP en la que ya ha estado más veces el príncipe Harry en sus visitas a Londres. Esta sala lleva el nombre de Windsor, algo que no deja de ser curioso, si tenemos en cuenta que la duquesa de Sussex mantiene nula relación con la Familia Real.

El príncipe Harry, en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

Viaje a Nigeria

La parada en Londres ha sido un mero trámite antes de continuar rumbo a su destino final, Abuja, en Nigeria, donde la pareja ha reaparecido oficialmente feliz y muy sonriente. Los duques de Sussex han volado hasta el país, con el que Meghan Markle tiene algunos vínculos, en un vuelo de la compañía British Airways.

Los duques de Sussex han sido invitados por jefe del Estado Mayor de la Defensa y tienen previsto permanecer en Nigeria varios días, en los que participarán en diferentes compromisos. Por ejemplo, van a visitar un hospital militar y también acudirán a un campamento de baloncesto.

Las primeras palabras de Harry

Ha sido precisamente en Nigeria donde el príncipe Harry se ha pronunciado públicamente después de su viaje exprés a Londres y su no encuentro con el rey Carlos III. El duque de Sussex ha hecho unas breves declaraciones en las que ha recalcado la importancia de cuidar de la salud mental: «En algunos lugares del mundo, más de lo que creerías, existe un estigma contra la salud mental. Demasiadas personas no quieren hablar de ello porque es invisible», ha dicho el hijo menor del rey Carlos III, que ha insistido, además en que es fundamental que cada persona cuide de su salud mental, para poder así ayudar a oras personas.

El príncipe Harry ha querido hacer hincapié en que no es hay que tener vergüenza por reconocer que se tiene un mal día o por sentirse triste o con el ánimo bajo, sino que se trata de situaciones normales que afectan a todas las personas, porque cualquiera puede estar expuesto a sufrir un problema de salud mental en cualquier momento.