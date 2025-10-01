Meghan Markle cierra su racha de mala suerte: finalista a un importante premio

El reencuentro del rey Carlos con el príncipe Harry ha hecho que todo lo relacionado con Meghan Markle haya quedado en un segundo plano. En los últimos días, la atención se ha centrado en la conversación entre padre e hijo y las posibles consecuencias de esta reunión en Clarence House. Algunas fuentes aseguran que el duque de Sussex aprovechó para regalarle a su padre una fotografía de sus hijos y para plantearle una vuelta parcial a la actividad oficial, a modo de rol intermedio entre lo institucional y lo privado. Una idea que, según ha trascendido, el monarca ha rechazado de pleno porque no se contemplan este tipo de perfiles dentro de la institución porque pueden ocasionar más problemas que beneficios.

La duquesa de Sussex no se ha pronunciado sobre el reencuentro entre Harry y su padre, sino que ha continuado con su actividad al margen de la Corona. En los últimos meses Meghan Markle ha intensificado su presencia en las redes sociales, donde comparte detalles de sus proyectos profesionales, pero también de su vida privada, con algunas imágenes y vídeos en los que aparecen incluso sus hijos.

Uno de sus proyectos más importantes es el pódcast que puso en marcha junto a la compañía Lemonada Media y que ahora aspira a un importante reconocimiento. Tras el fiasco de su anterior programa de este tipo (Archetypes), Confessions of a Female Founder ha sido nominado como finalista en la categoría de Business & Culture en los Signal Awards. Se trata de unos galardones muy relevantes en esta industria en Estados Unidos.

Meghan Markle en un evento de Kevin Costner. (Foto: Gtres)

El programa de Meghan Markle ha sido nominado por su enfoque en el ámbito del emprendimiento femenino, así como por la participación de mujeres líderes que comparten experiencias, retos y triunfos en la creación de empresas. Meghan Markle ha contado a lo largo de la temporada con algunas invitadas destacadas como las fundadoras de Bumble y de Girls Who Code. Aunque todavía es pronto para saber si la duquesa obtendrá el galardón, la nominación ya pone sobre la mesa el impacto de su programa en la esfera cultural y empresarial, sobre todo, después del descalabro de Archetypes. De hecho, es un espaldarazo para el trabajo de la duquesa, a pesar de que este programa tampoco ha estado exento de críticas, como todo en lo que se embarca la esposa del príncipe Harry.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lemonada Media (@lemonadamedia)

Una buena noticia

Hasta ahora, varios de los proyectos en los que ha estado volcada la duquesa de Sussex han destacado por sus resultados discretos. La nuera del rey Carlos III no ha tenido mucha suerte en sus iniciativas, pero la nominación a estos galardones supone un cambio de rumbo. Recordemos, por ejemplo, las críticas a su docuserie con Netflix, la polémica por el logo de su firma de estilo de vida o el cambio en los términos del contrato con la citada plataforma porque no estaban del todo satisfechos con los resultados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Sin embargo, ahora parece que la esposa del príncipe Harry ha encontrado en el mundo del pódcast y en esta temática concreta un lugar en el que desarrollar su carrera profesional y generar cierto interés. Otra cuestión es cómo pueda encajar esto con las especulaciones que apuntan a que Harry quiere retomar la relación con su padre del todo y, por tanto, intentar pasar más tiempo en el Reino Unido.