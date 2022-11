Casi tres meses después de la muerte de la Reina Isabel, el Rey Carlos III ya va sentando las bases de su monarquía renovada. A la espera de que se confirmen posibles desplazamientos al extranjero, el monarca ya ha recibido a algunos mandatarios en el Reino Unido, como es el caso del Rey Abdalá de Jordania o del propio Rey Felipe VI, con el que mantuvo una reunión privada hace unos días en su todavía residencia oficial, Clarence House. De la misma manera, ha ejercido de anfitrión en la visita de Estado del presidente de Sudáfrica, donde no solo recalcó los lazos entre ambos países, sino donde, además su esposa, Camila Parker-Bowles, ha tenido un papel muy destacado.

Mientras que la agenda del nuevo monarca está siendo muy intensa, la de su esposa, no se queda atrás. A pesar de que es cierto que Camila suele preferir permanecer en un discreto segundo plano, la nueva Reina Consorte es uno de los mayores apoyos para el soberano y ejerce un rol muy importante. Su agenda está centrada en causas solidarias y culturales, es más, ella está muy volcada en esto último. Sin embargo, como Reina Consorte, tiene una labor esencial en actos institucionales, atendiendo a primeras damas o a otras royals de igual rango.

Aunque en el caso del Rey Carlos ya ha mantenido encuentros con otros reyes fuera de los actos relacionados con la despedida de la Reina Isabel, no así Camila. No obstante, ya sabemos que Camila tiene pendiente una próxima reunión con una de las royals más destacadas del panorama europeo.

Tal como ha trascendido, la Reina Consorte va a ofrecer una recepción en el Palacio de Buckingham con motivo del Día Internacional de la ONU para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un acto en el que, hasta ahora, está confirmada la presencia de la princesa Mary de Dinamarca, que sería en este caso, la primera royal con la que se reuniría la esposa del Rey Carlos III de Inglaterra desde que asumiera su nuevo papel.

No es la primera vez que la Reina Camila y la nuera de la Reina Margarita se encuentran, sino que ya se las ha podido ver juntas en alguna ocasión en el pasado, donde han demostrado la buena sintonía que mantienen a pesar de la diferencia generacional que existe entre ambas. Por ahora no se sabe si a esta recepción está previsto que asistan otras royals europeas, aunque sí se sabe que las agendas de algunas como Máxima de Holanda o Matilde de los Belgas no les permitirá estar en Londres, pero no hay datos sobre otras, como la Reina Letizia.