Más de un cuarto de siglo después de la muerte de Lady Di, todavía se siguen conociendo detalles sobre la vida de la anterior princesa de Gales, que continúa acaparando titulares. Esta vez, ha sido uno de sus guardaespaldas el que ha desvelado nuevos datos sobre cómo era la relación entre Diana y el actual rey Carlos III. Ken Wharfe fue una de las personas que más cerca estuvo de la princesa y el monarca, durante el tiempo que estuvieron casados. Una etapa en la que en la vida del hijo mayor de la Reina Isabel II ya mantenía una relación con Camila Parker-Bowles, su esposa desde el año 2005.

Según ha revelado en unas declaraciones a medios británicos, Diana de Gales habría terminado ‘aceptando’ el romance entre Carlos y Camila, si no hubiera fallecido trágicamente en París en 1997. Tal como ha contado, el problema era que Diana creía que la relación entre el ahora monarca y su esposa se rompería, cuando era mucho más fuerte de lo que la gente pensaba: «Pero seamos honestos, Camila estuvo allí desde el primer día», ha dicho el ex guardaespaldas, que ha asegurado que el tema de Camila era una cuestión que generaba muchas discusiones en el momento en el que él estaba trabajando para los Windsor.

La reina Camila, junto al rey Carlos III, en un acto. (Foto: Gtres)

Wharfe está convencido de que Diana era demasiado ingenua en ese momento, quizás por su edad y porque estaba muy enamorada de Carlos. Sin embargo, si su vida no hubiera terminado de una manera tan dramática, probablemente habría acabado entendiendo lo que ocurría. Algo similar a lo que hicieron el resto de miembros de la Familia Real que, a pesar de su oposición inicial al romance entre Carlos y Camila, al final comprendieron que no se podían oponer a los sentimientos que les unían.

El ex guardaespaldas ha explicado que la princesa tenía mucha confianza con él y, por eso, solía compartir algunas confidencias, entre ellas, preocupaciones relacionadas con su matrimonio. «Escucharla me ayudó a entender mucho mejor a Diana. No tengo ninguna duda de que Diana amaba a Carlos, pero creía firmemente que lo de Camila terminaría», ha contado Wharfe.

Diana de Gales, con Ken Wharfe. (Foto: Gtres)

A pesar de que la muerte de Diana de Gales fue una gran tragedia para la Familia Real, a Carlos y Camila les permitió poder oficializar su relación de una manera que, probablemente, en otra circunstancia, no habría sido posible. Es más, si el monarca no se hubiera quedado viudo, es prácticamente imposible que hubiera podido volverse a casar en Inglaterra. Hay que recordar que su hermana, la princesa Ana, tras su divorcio con Mark Phillips, tuvo que casarse en Escocia porque la Iglesia de Inglaterra no permitía una segunda boda mientras el primer cónyuge aún viviese. Aún así, hubo bastante debate al respecto.

Carlos de Inglaterra, junto a Diana de Gales, en un coche. (Foto: Gtres)

Para la anterior princesa de Gales, la relación entre Carlos III y Camila supuso uno de los principales problemas de su matrimonio. De hecho, habló públicamente de ello en la polémica entrevista con Martin Bashir, que ahora se sabe que realizó bajo ciertas coacciones. Sin embargo, Ken Wharfe está convencido de que, con el paso de los años y, sobre todo, con la madurez, Diana habría acabado viendo las cosas de otra manera y aceptando el romance entre Carlos y Camila con naturalidad. «Según mi propia experiencia en la vida, uno avanza y cambia, se suaviza un poco y enfrenta las situaciones de una manera mucho más tranquila. Estoy seguro de que Diana lo habría hecho. Era muy buena en eso», ha recalcado.