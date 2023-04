La Reina Letizia regresó al trabajo el pasado martes después de un parón por las vacaciones de Semana Santa. Lo hizo junto a Felipe VI en el acto conmemorativo del Bicentenario del Ateneo de Madrid. Hoy, la monarca ha vuelto a cumplir con los compromisos de su agenda real para presidir los Premios Fundación Princesa de Gerona 2023 en la categoría de ‘Artes y Letras’. Se trata de la tercera jornada del Tour del Talento que se desarrolla en Córdoba del 13 al 19 de abril.

En esta jornada inaugural se ha desvelado el ganador de este galardón, que ha sido elegido por un jurado de expertos y antiguos premiados de la fundación. Para la ocasión, Letizia se ha decantado por un look de estreno, un vestido floral de la firma Cayro. Se trata de un diseño en tejido crepé estampado, de largo midi y detalle de banda fruncida en la parte superior, con mangas fruncidas en el hombro y un precio muy asequible: 96,90€. El diseño está disponible en la web de la marca, pero después de lucirlo Letizia no tardará en colgar el cartel de sold out.

Según los presentes allí, hemos vuelto a ver a Letizia en su versión más cercana. Simpatía, implicada y cómplice con los proyectos podrían ser las características de su reaparición. Pues, si algo tiene la Reina, es la facilidad de meterse a la gente en el bolsillo. Además, ha optado por un maquillaje muy natural y por quitarse su alianza pues, como ya expresó una vez, para estrechar la mano le molesta, por lo que opta por dejarla guardada en su joyero.

Pero, lo que más ha llamado la atención ha sido la ausencia de la princesa Leonor. Pese a que en ningún momento la Casa Real comunicó su asistencia, se esperaba que, debido a su papel como Presidenta de Honor, no se perdiera esta cita, la que sería la última antes de poner rumbo a Gales para continuar con el último curso escolar del UWC Atlantic College.

El Tour del Talento

Después de pasar por Zaragoza y Valladolid, el Tour ha llegado a Córdoba con un programa «enfocado a potenciar la empleabilidad, los trabajos del futuro, las competencias profesionales más demandadas por las empresas, el awareness digital y la educación». Un Tour que acaba de arrancar con un Foro de Desarrollo del Talento con la ponencia inaugural ‘Talento y resiliencia’ para compartir las claves para mejorar la empleabilidad de las nuevas generaciones.

Durante toda la mañana, se desarrollará el acto central, que tratará sobre ‘El papel de la cultura como eje transformador educativo’, que pretende visualizar el compromiso de la Fundación Princesa de Girona con el desarrollo del talento de los jóvenes que eligen carreras artísticas y sus implicaciones personales, sociales y educativas.

Su compromiso más especial

Será el próximo 6 de mayo cuando Letizia y Felipe asistan a la ceremonia de coronación de Carlos III, que se celebrará en la Abadía de Westminster y que también contará con la presencia del príncipe Enrique. Aunque se barajaba la opción de que doña Sofía y don Juan Carlos también acudieran, lo cierto es que el Palacio de Buckingham solo ha cursado la invitación de los Reyes.

Según ha trascendido, se espera que padre e hijo se reencuentren en un evento privado el próximo 18 de abril en Londres, en la víspera de viajar a Sanjenjo. Mientras tanto, Felipe y Letizia viajarán a la ciudad británica un día antes del evento, el 5 de mayo. Tras la coronación, Felipe VI volverá a España para estar presente en la final de la Copa del Rey celebrada en La Cartuja de Sevilla que será testigo de la batalla entre el Osasuna y el Real Madrid.