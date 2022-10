El ‘incómodo’ momento twin de la Reina Letizia en Alemania

El viaje de Estado de los Reyes a Alemania ya ha comenzado. Este domingo a primera hora de la tarde, Sus Majestades eran despedidos en el Pabellón de Estado del Aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez, antes de poner rumbo a Berlín. Una vez allí, estrenaban su agenda con una recepción con la colectividad española residente en el país, un acto que nunca falta en cada uno de sus viajes internacionales.

Sin embargo, ha sido esta mañana cuando ha comenzado oficialmente su agenda en el país germánico. En torno a las 10:30 ha tenido lugar la ceremonia de bienvenida oficial en el Palacio de Bellevue por parte del presidente de la República Federal de Alemania y la señora Elke Büdenbender.

Si en su primer acto en Berlín la Reina sorprendió con un llamativo look en fucsia de la firma alemana Hugo Boss, en la primera jornada oficial en la capital germana se ha decantado por el azul. Un color que recuerda irremediablemente a la Princesa Leonor, ya que es un tono asociado al Principado de Asturias. En este caso, doña Letizia ha lucido un favorecedor diseño de estreno de una de sus firmas fetiche, Carolina Herrera. Un modelo de corte lady, largo por debajo de la rodilla y falda acampanada. Un vestido con originales detalles florales en la zona de los hombros, escote lágrima, cintura marcada con fajín, manga al codo ligeramente abullonada y silueta ceñida que resaltaba la figura de la Reina. Un vestido de invitada perfecto que ha puesto en un ‘pequeño aprieto’ a la esposa de Felipe VI, que ha coincidido en la elección de tono con la Primera Dama.

Lo ha combinado con complementos a tono, zapatos de salón de tacón fino -en los que no han faltado las ‘alzas’ para paliar la dolencia de la Reina en la zona del metatarso- y cartera. En cuanto al look beauty, ha llevado el cabello en un recogido bajo y un maquillaje suave. En lo que respecta a las joyas, no ha faltado su inseparable sortija e Karen Hallam y los pendientes de Bulgari de aguamarinas y diamantes en su forma más sencilla.

A lo largo del día de hoy, los Reyes don Felipe y doña Letizia tienen varios compromisos oficiales, tanto juntos como por separado, entre los que se encuentran una reunión conjunta con el presidente de la República Federal de Alemania y la señora Elke Büdenbender, así como una ofrenda floral en el Monumento a las Víctimas de la Guerra y la Tiranía y una cena de Estado.

Don Felipe y doña Letizia estarán en Alemania hasta el miércoles, cuando cierren su agenda en el país, en concreto, en la ciudad de Frankfurt, con una visita a la Feria del Libro y la sede del Instituto Cervantes, donde mantendrán un encuentro con hispanistas.