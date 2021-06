Primera cena de Estado en el Palacio Real en más de un año. Los Reyes don Felipe y doña Letizia han recibido en Madrid al presidente de Corea del Sur y su esposa, que se encuentran en nuestro país después de que a finales de 2019 Sus Majestades les visitaran. Se trata del primer viaje de estas características de un mandatario a España desde que estallara la pandemia, aunque todavía se mantienen ciertas restricciones.

Una ‘nueva normalidad’ que ha afectado a la forma en la que se ha organizado esta visita. En torno a las 17:00 de la tarde del martes, el Presidente y su esposa eran recibidos en el Palacio Real por los Reyes. Un recibimiento con honores tras el cual han mantenido una pequeña reunión.

Sin embargo, la cita más importante ha tenido lugar esta noche. A las 20:30 ha dado comienzo la cena. Una velada que difiere ligeramente de las anteriores cenas de gala que se han celebrado en el pasado, ya que se trata de una cena de Estado. El protocolo en este caso indica traje oscuro para los hombres y corto para las mujeres, de manera que no se lucen tiaras ni condecoraciones.

Si por la tarde doña Letizia ha apostado por recuperar uno de los mejores looks de Varela de su fondo de armario, por la noche ha mantenido la misma estrategia. La Reina ha rescatado un favorecedor diseño de la firma belga Dries Van Noten -una de las predilectas de la reina Matilde. Un vestido sin mangas de largo midi con el fondo negro y estampado floral de inspiración oriental en dorado que estrenó durante la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo del año 2019. Sin duda, una bonita y discreta manera de homenajear a sus invitados. Lo ha combinado de la misma manera que hizo entonces, con sandalias con pulsera en negro y dorado de Magrit y pendientes inspirados en las flores de almendro de la mallorquina Helena Nicolau, que estrenó en agosto de 2017 durante la recepción en La Almudaina. No ha faltado su inseparable sortija dorada de Karen Hallam. En cuanto al look beauty, doña Letizia ha apostado por un moño bajo de estilo messy. En esta ocasión, la Reina ha lucido una mascarilla higiénica, en lugar de las tipo FFP2 que suele llevar, mientras que don Felipe sí que se ha decantado por una de estas últimas.

La última vez que vimos a la Reina con tiara fue en el mes de octubre de 2019, durante los actos con motivo de la entronización de Naruhito, precisamente antes de viajar a Seúl. En aquella ocasión, doña Letizia optó por la más representativa de las tiaras de la Corona, la de las lises, que pertenece al lote de ‘joyas de pasar’ reservadas a las reinas de España según Victoria Eugenia.

La cena ha estado marcada por las medidas sanitarias de la era postcovid, como era de esperar. Por este motivo, además de reducirse el aforo hasta la mitad, se ha apostado por colocar varias mesas redondas en lugar de la tradicional mesa alargada que solemos ver en el comedor -que en el pasado servía las veces de salón de baile-. Aproximadamente 70 personas han asistido a la velada, entre las que se encontraban representantes de diferentes ámbitos de la sociedad española y coreanos residentes en nuestro país.

Una visita diferente

A pesar de que se trata de una visita de Estado, dadas las actuales circunstancias, se está llevando a cabo con algunos cambios. Lo habitual en estos casos es que los mandatarios que viajan a nuestro país lleguen un día y se alojen en El Pardo para, al día siguiente, ser recibidos con honores militares. Después se celebra una cena de gala en el Palacio Real, además de un almuerzo privado en Zarzuela ese mismo día. Al día siguiente, son los visitantes quienes agasajan a Sus Majestades con una recepción en El Pardo, pero esta vez, mientras que Moon Jae viajará con el Rey a Barcelona, la Primera Dama participará en un acto con la Reina en Madrid.