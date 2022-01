La Reina Letizia empieza con fuerza la semana y con un guiño inesperado a Felipe Varela. La consorte arranca la semana convertida en el máximo estandarte de la Casa del Rey ya que Felipe VI se encuentra de viaje en Puerto Rico para cumplir con sus obligaciones como monarca. En la sombra planean las últimas informaciones relativas a Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, pero es evidente que los Reyes no van a entrar a valorar nada relativo a este asunto.

El día ha amanecido muy gris en Madrid y quizá por eso la asturiana ha decidido sacar de su armario un look de lo más otoñal para su visita a la céntrica calle Alcalá de la capital. La Reina Letizia se ha decantado por un traje de chaqueta gris azulado jaspeado de cheviot, con falda de corte lady bordada y tableada, a juego con una chaqueta ajustada a la silueta con cinturón, inspirado en la silueta del new look de Christian Dior, y que resaltaba su figura, con Felipe Varela en la confección.

Se trata de una elección de look muy acertada para un día tan frío en Madrid, con los termómetros marcando temperaturas gélidas, puesto que no necesita abrigo. La primera vez que se lo puso fue hace casi un lustro, en el Día de la Hispanidad de 2017. Como complementos unos zapatos bicromáticos azules y negros con detalle de piel de serpiente firmados por Magrit.

El acto ha sido organizado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tras la lectura del acta de concesión, hará entrega de la Medalla de Honor 2021 y diploma a la asociación Hispania Nostra, creada en 1976 en consonancia con Europa Nostra, coincidiendo con la celebración del Año del Patrimonio Arquitectónico Europeo. Su tarea se centra en la defensa, protección y fomento del patrimonio cultural y natural, apostando por la concienciación y participación ciudadana y la colaboración con asociaciones afines.

Letizia empieza la semana con guiño a Varela y cerró la anterior luciendo un look working compuesto por un traje de blazer y pantalón en tono gris oxford, para presidir la reunión del Patronato de Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, celebrada en el Campus Google de Madrid junto a un evento posterior.

Un día antes, doña Letizia rompió su propia norma durante su visita a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), una cita que no se pierde cada año. Allí sorprendió a todos al clonarse a sí misma. Lo hizo gracias a un outfit con perfecto equilibro bricromático compuesto por: gabardina waterproof de estampado vichy abierta de la firma Mirto; combinados con unos pantalones ceñidos efecto cuero, que le daban un aire rockero y jersey blanco de cuello alto. De ese modo, la consorte rompió su ley no escrita de estrenar o sorprender sobremanera con sus estilismos en la feria celebrada en IFEMA de Madrid.