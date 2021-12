El 2022 es un año muy importante en el escenario royal de Europa. La reina Isabel celebra su Jubileo de Platino en el mes de junio, una fecha clave para la monarca, que cumple setenta años en el trono. Pero no será ella la única que esté de celebración este año. A la mayoría de edad de Ingrid de Noruega se suman los cincuenta años de la Reina Letizia y los cuarenta de Kate Middleton. Pero, sin duda, quienes van a celebrar por todo lo alto van a ser los daneses.

Según han confirmado fuentes oficiales de la Casa Real, están previstas dos grandes celebraciones a principios de año: el Jubileo de la reina Margarita y el cincuenta cumpleaños de la princesa Mary. Dos fechas de gran importancia para el país que, como era de esperar, van a festejarse por todo lo alto. Una ocasión importante, sobre todo después de que en el año 2020 la reina Margarita tuviera que cancelar los festejos de su ochenta cumpleaños debido a la crisis sanitaria del coronavirus, aunque recibió felicitaciones en vídeo de la mayor parte de miembros de la realeza europea.

Será precisamente la Reina la primera en disfrutar de una gran celebración. Tal como informa la Casa Real, el programa previsto para esta importante efeméride consta de varios festejos. Con el lema «La ayuda de Dios, el amor de la gente, la fuerza de Dinamarca», Su Majestad cumple medio siglo en el trono de Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia. Justo el día 14 de enero se celebran cincuenta años de la muerte de Federico IX y el ascenso de Margarita como reina.

Este aniversario va a estar marcado por varios eventos, en los que, según aseguran desde la Casa Real, participarán la familia real, representantes oficiales de Dinamarca y varios invitados extranjeros. Además, habrá actos en todo el país, así como entrevistas, documentales y libros sobre la figura de la monarca.

A pesar de que todavía no se ha confirmado el programa completo, ya hay algunos detalles. El 10 de enero, la Reina ofrece una conferencia de prensa en Amalienborg; el 13 inaugurará la exposición «El joyero de una reina»; el 14 participará en varios actos junto a los miembros de la familia real, incluidos los príncipes Joaquín y Federico y de cara al fin de semana tendrán lugar los eventos más importantes. El 15 posará en el balcón de Amalienborg con el resto de la familia y habrá un gran almuerzo y una fiesta en el Old Stage del Royal Theatre. El domingo será el día grande, con una cena de gala en el Castillo de Christiansborg, donde participarán la familia real, invitados extranjeros y representantes oficiales de Dinamarca.

Sin duda, una cita perfecta para que asistan miembros de otras casas reales, como los Reyes Felipe y Letizia, que estuvieron presentes en el setenta y cinco cumpleaños de la monarca, cuando doña Letizia estrenó la tiara Princesa. No se ha confirmado todavía la lista de invitados, pero es de esperar que sea así, como también podrían acudir los príncipes Pablo y Marie Chantal, que son familia directa de la reina Margarita a través de su hermana, la reina Ana María. De ser así, sería el primer gran encuentro de doña Letizia y Marie Chantal en años -al menos público-, ya que los Reyes no pudieron asistir a la boda del príncipe Felipe de Grecia y Nina Flohr.

Los cincuenta de Mary Donaldson

No va a ser esta la única gran fiesta para la familia real danesa. A principios del mes de febrero, la princesa Mary cumple cincuenta años. Una fecha muy relevante para la cual ya se están empezando a organizar eventos. En este aspecto, Mary marca la diferencia frente a otras royals, como Máxima de Holanda, que también ha cumplido cincuenta, pero que no ha tenido grandes celebraciones o la propia doña Letizia, que cumplirá en el mes de septiembre, aunque no se espera que haya más allá de un posado familiar o algún programa especial.

Sin embargo, la australiana sí que va a contar con celebraciones a todos los niveles, en una prueba más que clara de que ha conseguido ganarse el cariño de la Reina y su confianza, a pesar de que al principio fue una tarea difícil.

Tal como informan desde la Casas Real, será el 27 de enero cuando comiencen los eventos, con algunos compromisos centrados en la faceta más solidaria de la Princesa, a través de su fundación. Más tarde, el 31 de enero, Mary inaugurará una muestra en el Castillo de Koldinghus, que pretende hacer un retrato de la futura reina consorte y el papel de las princesas herederas.

Será el 4 de febrero cuando se celebre en el Castillo de Rosenborg una cena de gala con motivo del cumpleaños de Mary. Su Majestad ejerce de anfitriona, con el resto de la familia real y representantes de la Dinamarca. No se ha confirmado si habrá asistentes del resto de casas reales, aunque si se sigue la pauta del cincuenta cumpleaños del príncipe Federico, cabe esperar que así sea. En aquella ocasión, los Reyes Felipe y Letizia no estuvieron presentes, ya que coincidió con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. ¿Podrán estar presentes esta vez?.