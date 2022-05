Semana diferente para la familia real. Tras la llegada a España del Rey Juan Carlos el pasado jueves, el padre de Felipe VI se ha trasladado hoy al Palacio de la Zarzuela, donde se ha reunido con el monarca. Ha sido en torno a las 10:00 de la mañana cuando don Juan Carlos llegaba a la que ha sido su casa en las últimas décadas y que no pisaba desde que en el verano de 2020 se trasladase a Emiratos Árabes y estableciese su residencia en Abu Dabi, donde tiene la intención de continuar.

El anterior jefe del Estado ha pasado unos días inolvidables en la localidad gallega de Sangenjo, donde se le ha podido ver tranquilo y sonriente, con algunos problemas de movilidad pero, a pesar de esto, disfrutando de la navegación -con triunfo incluido-. Una escapada inolvidable que hoy ha llegado a su fin, con un toque amargo.

El propio don Juan Carlos se mostraba algo desilusionado ante el encuentro con su familia –“pregúntales a ellos”, dijo a los periodistas-. Por el momento no han trascendido detalles sobre este compromiso familiar, ni tampoco se sabe quiénes estarán presentes. La Casa de S.M. el Rey confirmaba que el padre de Felipe VI iba a verse con el monarca y con doña Sofía, que ha pasado los últimos días en Florida. No obstante, no se sabe qué otros miembros de la familia estarán en Zarzuela.

Sí que se tiene constancia de la ausencia de la Princesa Leonor, ya que se encuentra estudiando en el Atlantic College de Gales, pero no se ha revelado si la Infanta Sofía verá a su abuelo antes de marcharse, dado que hoy es día lectivo. De la misma manera, a pesar de que doña Letizia no tiene compromisos de agenda esta jornada, no se ha anunciado si estará presente en el encuentro. Asimismo, hay dudas sobre la presencia de la Infanta Cristina y su familia, aunque sí cabe esperar a la duquesa de Lugo y sus hijos.

Este retorno de don Juan Carlos se ha producido un día después de una de las fechas más importantes para los Reyes, su decimoctavo aniversario de boda. Al tratarse de un evento privado, no hay constancia de los planes del monarca y su esposa este domingo, aunque es más que probable que hayan intercambiado regalos y lo hayan celebrado en privado.

A pesar de que este posible reencuentro con don Juan Carlos puede tener un matiz amargo para doña Letizia -que siempre ha sido muy crítica con las actitudes que dañan la imagen de la Corona-, esta semana la Reina tiene por delante una de sus citas favoritas. Será el próximo jueves cuando la esposa de Felipe VI participe un año más en la inauguración de la Feria del libro de Madrid. Apasionada de la lectura, además de acudir a la apertura dentro de su agenda oficial, la Reina suele visitar el Parque de El Retiro también en privado y de incógnito, para adquirir algunas novedades editoriales.