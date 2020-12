Primer acto de la reina Letizia en Honduras. Tras su llegada ayer a la Base Aérea de La Ceiba, Su Majestad ha dado el pistoletazo de salida a su viaje de cooperación en el país. Un viaje atípico en todos los sentidos, ya que es el primero tras los meses de confinamiento y que además, debido a las restricciones estará marcado por las medidas de higiene y seguridad además de por una brevedad menor de lo habitual en este tipo de viajes.

A primera hora de la mañana, la esposa de Felipe VI ha arrancado su agenda con una reunión de trabajo con diferentes ONG’s españolas que se encuentran activas en la respuesta humanitaria en el país tras los huracanes Eta e Iota en la zona del valle de Sula. La Reina tiene previstas un total de cinco actividades a lo largo de esta jornada, antes de poner fin a su viaje exprés con un almuerzo ofrecido por Su Excelencia el presidente de la República de Honduras Española de con motivo del desplazamiento de Su Majestad al país y el apoyo prestado por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Al igual que ocurría ayer en su llegada, la Reina ha apostado por el clásico estilismo de cooperante, en una clara estrategia para centrar la atención en la importancia del viaje y evitar que se hable de sus looks. Su Majestad ha lucido una combinación de pantalón beis, camisa blanca, botas de estilo militar, chaleco de la AECID, mascarilla de tipo FFP2 y el cabello recogido en una coleta alta, que dejaba su rostro completamente despejado. La Reina no ha lucido ningún tipo de accesorio, ni pendientes ni otras joyas, ni siquiera su inseparable sortija dorada de Karen Hallam, de la que nunca suele separarse.

Después de la reunión con varias ONG’s españolas que han prestado ayuda a la población tras los huracanes Eta e Iota, la Reina ha participado en el acto de entrega de la Ayuda Humanitaria en la Base Aérea Coronel Armada. La Reina ha hecho entrega de una importante cantidad de material de apoyo procedente de España: 24.000 test de coronavirus, 2.027 mantas, 3.500 mosquiteras, 84 tiendas familiares y 594 kits de cocina, entre otras cosas.



No ha sido esta la única parada de Su Majestad. Doña Letizia, muy vinculada desde hace tiempo a cuestiones relacionadas con la educación, ha visitado un centro educativo en la región, donde le han explicado algunas de las claves del apoyo de la AECID en términos de educación.

Viaje exprés y de vital importancia

Doña Letizia llegaba a Honduras el lunes en torno a las 14:00 horas, hora local, después de una parada técnica en República Dominicana durante la cual, según algunos medios, pudo conversar con algunas autoridades, mientras que otras aseguran que no se bajó del avión. A su llegada fue recibida por el ministro de Asuntos Exteriores, en representación del Gobierno del país centroamericano. A diferencia de otras ocasiones, esta vez, doña Letizia sorprendió con un look propio de cooperante, camisa blanca y pantalón beis, que completó con botas de campo y chaleco rojo. Un estilismo que ha convertido en su uniforme de trabajo para este viaje tan importante y con el que deja claro cuál es el mensaje que quiere transmitir, centrado en su labor y no, como suele ocurrir, en sus looks.