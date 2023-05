Después de una semana muy intensa marcada por los actos relacionados con la coronación del rey Carlos III en Londres, los Reyes don Felipe y doña Letizia han retomado su agenda institucional con normalidad. En el caso de la Reina, con un nuevo viaje al extranjero, a Croacia, para participar en un evento muy importante en su agenda.

Este martes, 9 de mayo, doña Letizia se ha trasladado hasta la capital croata, donde tiene previsto asistir, como embajadora especial de la Nutrición de la FAO, al Congreso sobre Prevención de la Obesidad Infantil. Se trata de una iniciativa organizada por la Organización Mundial para la Salud (Oficina regional para Europa) y el Gobierno de la República de Croacia. En este encuentro participarán numerosos representantes de diferentes ámbitos y expertos en la cuestión principal. Además, según ha trascendido, el congreso se enmarca en el contexto del Summit of the Spouses of European Leaders.

No es la primera vez que la Reina Letizia viaja a Croacia. El pasado mes de noviembre, don Felipe y doña Letizia llevaron a cabo un viaje oficial al país y, varios años antes se supo que Sus Majestades habían estado de vacaciones con sus hijas en un crucero por las costas croatas.

Ha sido este martes cuando ha comenzado oficialmente el viaje de la Reina a Croacia. Doña Letizia ha asistido a una cena de bienvenida ofrecida por Sus Excelencias el Presidente de la República de Croacia, Sr. Zoran Milanovic y la Primera Dama, Sra. Sanja Music, en el Palacio presidencial de la República de Croacia, ubicado en la capital, Zagreb.

Para esta ocasión, la Reina ha apostado por un traje de dos piezas de Carolina Herrera en color crudo que ha combinado con una blusa blanca lencera y cartera dorada. Una exquisita selección a la que ha puesto el broche de oro con un recogido bajo que permitía ver unos idílicos pendientes de perlas y diamantes a tono.

Será este miércoles cuando doña Letizia intervenga en la sesión inaugural del Congreso sobre Prevención de la Obesidad Infantil, junto con la Primera Dama de Croacia, el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, el ministro de Salud, Vili Beros; y el alcalde la ciudad de Zagreb. Más tarde, doña Letizia mantendrá un encuentro con el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Sr. Hans Henri P. Kluge, y cerrará el viaje con un almuerzo.

La esposa de Felipe VI no tiene más compromisos oficiales previstos en esta semana, de manera que habrá que esperar al viernes para que la Casa de S.M. el Rey confirme la lista de actividades institucionales de la Familia Real de cara a la semana siguiente, ya en la cuenta atrás para el regreso de la Princesa de Asturias.

Está previsto que la heredera termine las clases en torno al día 20 de mayo y después podrá disfrutar de unas semanas de vacaciones antes de incorporarse a una de las etapas más importantes de su carrera, su formación militar en Zaragoza. Ya se ha desvelado que los estudiantes tendrán que estar en la ciudad aragonesa el 17 de agosto para dar comienzo a esta nueva etapa y podrán estar acompañados por sus familiares, de manera que cabe esperar que los Reyes acompañen a la Princesa Leonor en su primera toma de contacto con el entorno castrense.