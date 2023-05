Jorge, Carlota y Luis: convertidos en ‘manitas’ por deseo del rey Carlos

En plena resaca de emociones por la Coronación de Carlos III, el resto de la Familia Real británica sigue estando en el centro de atención de todas las miradas. Es por ello que ha sido durante este mismo día cuando los príncipes de Gales y sus hijos se han unido a una serie de voluntarios para ayudar a renovar y mejorar el tercer Upton Scouts Hut en Slough, siendo una iniciativa que forma parte de Big Help Out en virtud del ascenso al trono de los nuevos reyes.

Tan solo unas horas después de la Coronación del hijo de Isabel II, tanto su hijo mayor como sus nietos por parte de este han acaparado todas las miradas al embarcarse en una aventura con fines solidarios que no ha dejado a nadie indiferente y en la que los más pequeños se han convertido en los grandes protagonistas. Y es que, en las imágenes que han salido a la luz puede verse cómo Jorge, Carlota y Luis no han tenido reparo alguno en coger carretillas, hacer taladros, pintar murales y poner el broche de oro a la cita en cuestión con un almuerzo que el hijo pequeño de Catalina Middleton parece haber disfrutado más que ninguno de todos ellos. Una serie de movimientos que demuestran que, al haber dado un paso más hacia la Corona, están plenamente volcados en todo lo que ello implica y ya son la mano derecha del rey Carlos sin ninguna duda.

De esta manera han continuado los actos que giran en torno a la Coronación de Carlos III y que han marcado el fin de semana y la historia de la monarquía británica. Una nueva era ha comenzado en el Reino Unido y en las últimas horas ha podido verse cómo tanto el rey como la reina están exprimiéndola al máximo al sacar sus mejores sonrisas frente a la gente, del mismo modo que Guillermo y Catalina también han hecho lo propio estando ayudados en todo momento por sus hijos y probablemente sin llegar a imaginar previamente que uno de ellos llevaría a cabo uno de los momentos más divertidos del pasado sábado, 6 de mayo.

Este no es otro que Luis, que lograba hacer reír a la gente a la hora de protagonizar un divertido baile que no pasaba desapercibido para los medios de comunicación allí presentes. Sin embargo, esta no es la primera vez que el pequeño cuenta con una actitud similar y propia de sus cinco años de edad, la cual ha llegado a hacer reír a sus padres y en algunas ocasiones también hacerles ponerse un tanto nerviosos al no poder controlar la situación. Pero sea como fuere, lo cierto es que todo ello es una anécdota gracias a la que los Windsor también pueden mostrar al mundo su parte más humana y menos ceñida al protocolo.