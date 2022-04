EXCLUSIVA Participativa, encantadora y natural: los detalles desconocidos del último acto en solitario de Leonor

La Princesa Leonor ha retomado su actividad institucional. Después de regresar el pasado jueves a España en unas nuevas vacaciones del curso escolar en el Atlantic College de Gales, la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia ha participado en un nuevo acto en solitario. Es la tercera vez que la Princesa toma parte en algún compromiso sin la presencia de sus padres, la segunda en solitario, ya que el pasado mes de julio también estuvo en un acto en el Hayedo de Montejo junto a la Infanta Sofía con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

En esta ocasión, Leonor se ha trasladado hasta la localidad de Leganés, en concreto, al Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Verne, para asistir a la Jornada sobre Juventud y Ciberseguridad: Disfruta de Internet con Seguridad. Un acto que ha comenzado en torno a las 11:30 de la mañana y en el que se ha podido ver a la Princesa sin mascarilla, algo que no ocurría desde la felicitación de Navidad de Sus Majestades.

Estas Jornadas Escolares organizadas por INCIBE son un programa educativo y formativo con el que se trata de ir a centros de toda España desde hace ya seis años, en los que se ha formado a un número importante de alumnos y alumnas (más de 56.000). En este caso concreto, la jornada se centraba en la labor llevada a cabo por INCIBE para trasladar al alumnado y al profesorado la importancia de adquirir unas competencias digitales para estar en Internet de una forma segura, crítica, participativa y responsable.

Este encuentro ha contado con la presencia de la ministra Pilar Alegría, la viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert y el alcalde de Leganés, Santiago Llorente. En la sesión han participado casi cuarenta alumnos de Bachillerato y FP, así como docentes. La sesión se enmarca en la iniciativa de concienciación a menores, padres y educadores, con la que INCIBE fomenta el uso seguro de las tecnologías a través de Internet Segura for Kids (IS4K).

LOOK ha podido hablar con una de las organizadoras de este evento, Cristina Gutiérrez, Técnico de Ciberseguridad para INCIBE, que además ha sido la encargada del taller en el que ha participado la Princesa con un grupo reducido de alumnos. “Ha sido un taller muy agradable porque planteo una dinámica de juego, también por ayudarles a romper un poco el hielo, pensando que quizás el resto de alumnos podrían estar un poco cortados con ella, pero para nada”, explica la experta. “Se ha sentado entre los demás y la verdad es que todos son conscientes de que hay situaciones de riesgo, relacionadas con engaños, con fraudes, noticias falsas”, recalca. “Se la ha visto que ha hablado con los compañeros que tenía a un lado y a otro, se ha hecho selfies al final, etc,” revela. Cristina también ha contado que los alumnos tenían un revuelo tremendo por la presencia de Leonor, pero todos han sido muy respetuosos y educados. “Todos los que no han podido entrar en el salón de actos o en el taller estaban esperando fuera. Ha habido mucho revuelo, pero todo ha salido muy bien, se han portado estupendamente”, asegura.

Este digital también se ha puesto en contacto con una de las profesionales que ha participado en la mesa redonda inicial. Se trata de Laura Cuesta Cano, Profesora de Cibercomunicación y Emprendimiento en la Universidad Camilo José Cela. Laura ha comentado cómo ha sido la actitud de la Princesa durante el acto: “es encantadora, súper sencilla y simpática”.

La especialista ha comentado a este digital cómo ha sido el desarrollo de la jornada: “ha llegado ella sola y la han salido a recibir la directora del INCIBE y el del instituto”, revela. “En la puerta del salón de actos la estábamos esperando las cuatro personas que hemos participado en la mesa redonda, que ha durado unos veinte o veinticinco minutos y Leonor se ha sentado en primera fila, como una alumna más. Estaban todos nerviosísimos de que se sentara entre ellos”, ha dicho.

Según ha explicado en conversación con LOOK, los alumnos han recibido a Leonor entre aplausos y estaban entusiasmados con su presencia. Algunos incluso le han pedido hacerse selfies y la hija mayor de los Reyes se ha mostrado muy atenta. “Ha sido muy participativa”, ha comentado. “En el tema del que he hablado yo, de la autorregulación en el uso de la tecnología, de un uso saludable a un uso abusivo y un poco los conflictos que a veces hay entre la familia, los padres y los docentes y los propios menores, les he planteado algunas preguntas y ella también ha levantado la mano y ha estado muy implicada en las dinámicas de la jornada”, recalca. Laura destaca la profesionalidad de Leonor: “como una campeona, ha aguantado toda la jornada del tirón y ha sido amabilísima con todos.”

Por su parte, el alcalde de Leganés, Santiago Llorente ha asegurado que ha transmitido a la Princesa el cariño de todos los leganenses en esta primera visita al municipio. “La Princesa de Asturias ha demostrado cercanía con todos los estudiantes de este instituto público y ha sido una jornada entrañable en la que han podido disfrutar cientos de alumnos y alumnas de Leganés”, ha declarado ante las preguntas de este digital.

Tras los pasos de la Reina

Vestida con un pantalón vaquero de tiro alto en color rosa claro, una blusa bordada blanca y sneakers a tono, Leonor ha sorprendido luciendo un original ‘earcuff’ en la parte superior de su oreja derecha, que ha quedado expuesto en un momento en el que la heredera ha despejado su cabello del rostro. Un detalle que recuerda mucho a doña Letizia, que en sus primeros años como princesa de Asturias solía hacer este gesto.

La presencia de Leonor en este acto es especialmente llamativa dado que, hasta la fecha, ha sido la Reina Letizia la que más implicada ha estado en temas relacionados con la ciberseguridad. De hecho, en el pasado, la Reina ha presidido algunos actos en torno al Día de la Internet Segura.

Debemos intentar hacer compatible un uso responsable, crítico y creativo de la tecnología para todos los ciudadanos, sobre todo los menores, con el desarrollo de las capacidades digitales para propiciar un progreso inclusivo y sostenible que garantice el bienestar social #SID2021 pic.twitter.com/GRkT9RnOzM — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) February 9, 2021

No está previsto que Leonor participe en ningún compromiso más antes de regresar a Gales, donde empezará las clases el próximo día 25. Será el último trimestre de este primer curso de la Princesa en el Atlantic College, donde finalizará el próximo año el Bachillerato Internacional.