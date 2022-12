La Familia Real de España está a punto de empezar a disfrutar de sus vacaciones de Navidad. La Princesa Leonor regresaba a casa el pasado fin de semana para pasar estos días de descanso con los suyos y no será hasta comienzos del mes de enero cuando la heredera tenga que volver a Gales, donde desde el año pasado se encuentra cursando el Bachillerato Internacional.

Este mismo lunes, mientras que el Rey participaba en una reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Gerona y la Reina Letizia se encontraba en Los Ángeles para la inauguración de la nueva sede del Instituto Cervantes, la Casa de S.M. el Rey hacía pública la tradicional felicitación navideña de los Reyes. Una fotografía en la que, este año, las grandes protagonistas han sido la Princesa Leonor y la Infanta Sofía y que transmite una imagen de cercanía y continuidad. A pesar de que en un principio se pensaba que la instantánea podría haber sido tomada a la vuelta de Leonor a España, lo cierto es que la fotografía es del pasado otoño, de las anteriores vacaciones de la heredera.

Aunque en principio no había previstas apariciones públicas de la Princesa, el miércoles, la Casa Real sorprendía al anunciar que Leonor iba a participar en un encuentro con jóvenes en la sede de Cruz Roja. Una cita muy especial dado que la monarquía española tiene una importante vinculación con esta organización, de la que, además, la Reina Letizia es presidenta de honor.

Más allá de esto, por ahora, no se sabe si, a lo largo de estas semanas de vacaciones, la Princesa va a participar en algún compromiso más, ya que los Reyes cierran su agenda oficial hasta el próximo año en apenas unos días, poco antes de que se emita el tradicional mensaje de Navidad del Rey. No obstante, cabe la posibilidad, a diferencia de lo que ocurrió el pasado año -cuando todavía había bastantes restricciones por la pandemia de coronavirus-, que la Familia Real pueda sorprendernos con alguna salida privada durante estos días festivos. Algo que ya ha ocurrido en años anteriores. Hay que tener en cuenta que los Reyes ponen fin a sus compromisos de este 2022 en apenas unos días.

Lo que sí se sabe es que el Rey Felipe tiene un importante viaje a comienzos de año y que su hija mayor tampoco podrá estar este año en una de las citas más importantes a nivel familiar: el Día de Reyes. El monarca viajará a Brasil para estar en la Toma de posesión de Lula da Silva, que está programada para el mismo día 1 de enero. Esta es una tarea con la que don Felipe está muy comprometido desde su etapa como príncipe de Asturias y es algo que seguirá haciendo hasta que llegue el momento de que su hija mayor tome el relevo, tal como hizo él mismo.

No obstante, este compromiso internacional de alguna manera supondrá una ‘interrupción’ en los planes de los Reyes y sus hijas estas navidades, ya que la Toma de posesión tiene lugar justo después del Fin de Año y apenas unos días antes de que Leonor tenga que regresar a Gales. Según el calendario escolar del internado en el que estudia la Princesa, la heredera tendrá que estar de vuelta de cara al día 4, esto es dos días antes del Día de Reyes, por lo que, una vez más, no podrá disfrutar del tradicional roscón en casa de su abuelo materno. A no ser que lo haga antes, como parece que ocurrió en 2022. Ese mismo día se celebra la Pascua Militar, fecha en la que se inaugura la agenda oficial para los Reyes y en la que este año tampoco parece que vayamos a ver debutar a la Princesa.